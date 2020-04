Nowa przestrzeń publiczna w centrum Warszawy. Zmiany wokół Varso Place

Wraz z powstaniem kompleksu Varso Place, firma HB Reavis zmienia także przestrzeń wokół budynków. Blisko 200-metrowy odcinek ulicy Chmielnej w centrum Warszawy zyska bardziej reprezentacyjny wygląd. Okolica będzie teraz znacznie wygodniejsza dla pieszych oraz bardziej zielona.

Dobiega właśnie końca remont ulicy Chmielnej, w ramach którego na osi wejścia do Varso Place powstało zupełnie nowe wyniesione przejście dla pieszych, które łączy ciąg pieszy aż do ulicy Złotej. Inwestor zadbał też o wydzielenie miejsc postojowych bez możliwości parkowania na chodniku i zniwelowanie barier architektonicznych. Wykonano zostały również nowe nawierzchnie chodników, które zostały poszerzone, zainstalowano nowe latarnie i oznakowanie. Do dyspozycji gości budynków i okolicznych mieszkańców ustawiono też wygodne ławki i stojaki na rowery.

– Podczas wymiany nawierzchni odkryliśmy, częściowo zachowaną przedwojenną kostkę, którą w porozumieniu z władzami dzielnicy wykorzystaliśmy jako nową nawierzchnię zatok parkingowych, tak aby podkreślić charakter ulicy Chmielnej. Do przebudowy wykorzystaliśmy również odkryte przedwojenne krawężniki – komentuje Marcin Chruśliński, Development Manager w HB Reavis Poland.

Partery budynków Varso Place będą w pełni dostępne dla mieszkańców i przechodniów. Witryny handlowe i wejścia do lokali gastronomicznych zapewniono prosto z ulicy. Na szerokich chodnikach częściowo wyłożonych deskami z drewna naturalnego, tuż przed stworzonymi w budynkach podcieniami, pojawią się ogródki restauracyjne.

– Zasadziliśmy już około 80 dojrzałych drzew sięgających nawet 10 metrów wysokości. Przed Varso Place przechodnie znajdą cień pod koronami grabów i dębów błotnych. Po drugiej stronie jezdni pojawiły się lipy drobnolistne, a wzdłuż drogi wewnętrznej zasadziliśmy szpaler czereśni – dodaje Marcin Chruśliński.

Przebudowa ulicy realizowana jest w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich. Po ukończeniu budowy Varso Tower otwarte zostanie też nowe wyjście z podziemi Dworca Centralnego wyposażone w windę dla niepełnosprawnych. Dostępne będą również schody ruchome z części publicznej parteru budynku.

Pierwszy budynek kompleksu Varso Place został już oddany do użytku. Firmy, które wynajęły przestrzeń w Varso 1 prowadzą prace wykończeniowe i będą stopniowo wprowadzać się w najbliższych miesiącach. W drugim biurowcu – bliżej ulicy Żelaznej – trwają prace wykończeniowe i testy instalacji. Jego oddanie do użytku planowane jest w maju. Konstrukcja wieżowca Varso Tower mierzy już około 190 metrów. Budynek osiągnie docelową wysokość jesienią i będzie gotowy na prace wykończeniowe i aranżacyjne.