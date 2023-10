Nowa przestrzeń wokół przedszkola w Katowicach. Jest lepszy dostęp, zieleń i miejsce do wypoczynku

Lepsze dojście do miejskiego przedszkola, zrekultywowany zieleniec, nowe chodniki i ogrodzenie - to efekty prac, jakie zakończyły się na katowickiej Koszutce.

Zakończył się remont dojścia do Miejskiego Przedszkola nr 52 w Koszutce w Katowicach, donosi portal Katowice.eu. W ramach zrealizowanych prac zmodernizowano chodniki wraz z ogrodzeniem oraz odnowiono przylegający teren zielony.

24 października zakończyły się odbiory prac związanych z rewitalizacją dojścia do Miejskiego Przedszkola nr 52. Inwestycja ułatwi dostęp do wejścia głównego do budynku. Wartość zrealizowanej inwestycji to 517 tys. zł.

- Pierwszy raz o konieczności zrealizowania inwestycji wokół Miejskiego Przedszkola nr 52 przy ul. Iłłakowiczówny rozmawialiśmy podczas jednej z moich wizyt gospodarskich w dzielnicach. Teraz możemy zobaczyć efekt tych planów – nowe wejście do obiektu, wyremontowane chodniki i schody, zrekultywowany zieleniec to prace, które tu wykonaliśmy – mówi cytowany przez Katowice.eu, Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Nowa przestrzeń wokół przedszkola na Koszutce, fot. Katowice.eu

Podstawowym założeniem inwestycji było zapewnienie lepszego dostępu - bardziej komfortowego i bezpieczniejszego - do wejścia głównego do przedszkola. W ramach inwestycji powstało nowe wejście na teren placówki, dostępne z chodnika przy ul. Iłłakowiczówny oraz nowe dojście z poziomu chodnika na taras przed wejściem głównym. Zakres prac obejmował również remont części chodników wzdłuż ul. Iłłakowiczówny, schodów oraz chodnika biegnącego wzdłuż ogrodzenia przedszkola. Sam ogrodzenie z kolei przeszło remont konserwatorski.

Oprócz tego, w pobliżu wejścia do szkoły powstał plac z siedziskami, a przy wejściu do przedszkola - placyk z ławkami tworzącymi krąg. Na terenie objętym inwestycją pojawiła się również nowa zieleń w postaci zieleni dekoracyjnej oraz ozdobnych krzewów.