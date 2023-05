Nowa Sukcesja w Łodzi: kiedy otwarcie?

Początkowo centrum rozrywkowo-handlowo-usługowego, które ma powstać w gmachu po galerii handlowej Sukcesja miało zostać otwarte pod koniec 2023 r. Już wiadomo, że tak się nie stanie.

Jak informuje Łódź.pl, przesunął się termin otwarcia Nowej Sukcesji. Początkowo centrum rozrywkowo-handlowo-usługowego, które ma powstać w gmachu po galerii handlowej Sukcesja miało zostać otwarte pod koniec 2023 r. Teraz nowy właściciel podał, że będzie to pierwsza połowa 2024 r.

Nowa Sukcesja ma być zupełnie świeżym konceptem na łódzkim rynku. w budynku po galerii handlowej Sukcesja ma powstać jedno z największych centrów rozrywki w Europie.

Nowej Sukcesja oferować ma m.in. plac zabaw z grami interaktywnymi, zainscenizowany sklep, szpital i remizę strażacką, salki do obchodów urodzin, park trampolin, a także ściankę wspinaczkową. Dla nastolatków przewidziano salę do laserowego paintballa oraz strefę z automatami do gier elektronicznych. W planach jest także tor gokartowy i sztuczne lodowisko do gry w curling oraz pole do minigolfa.

Wszystko to zostanie skumulowane na najniższym poziomie budynku, na powierzchni 22 tys. mkw. tworząc wraz ze wciąż działającym w gmachu po Sukcesji kinem Helion, kręgielnią i klubem fitness jedno z największych centrów rozrywki w Europie.