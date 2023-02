Nowa szkoła powstanie w Poznaniu. Miasto dostało działkę

Nowa szkoła na Strzeszynie coraz bliższa jest realizacji. Władze Poznania podpisały akt notarialny z Krajowym Zasobem Nieruchomości - dzięki temu miasto zyskało grunty pod ważną placówkę oświatową.

REKLAMA

Władze Poznania podpisały akt notarialny z Krajowym Zasobem Nieruchomości - dzięki temu miasto zyskało grunty pod ważną placówkę oświatową.

Nowa szkoła na Strzeszynie pomieści 32 oddziały szkolne i 8 przedszkolnych.

Miejsce to będzie służyło nie tylko uczniom - sala gimnastyczna i filia Biblioteki Raczyńskich będą pomieszczeniami dostępnymi dla pozostałych mieszkańców Strzeszyna.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2023 rok, a zakończenie przed wrześniem 2025 r.

Podpisano akt notarialny, na mocy którego przekazano Poznaniowi działki na Strzeszynie, na których stanie nowa szkoła. - Podpisanie dokumentu zakończyło niezbędny proces związany z przejęciem przez Miasto prawa własności do tej nieruchomości - mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. - Dzięki temu miasto bez przeszkód będzie mogło dysponować gruntem i zbudować na nim nowoczesną szkołę, bardzo potrzebną mieszkańcom tego osiedla.

Z korzyścią dla wszystkich

Porozumienie z Krajowym Zasobem Nieruchomości Poznań podpisał już w styczniu 2021 roku. KZN zadeklarował przekazanie miastu nieruchomości na Strzeszynie przeznaczonych pod budowę szkoły, a także zieleń i drogę. Z kolei miasto - w ramach wsparcia działań KZN, do którego zadań m.in. należy tworzenie warunków poprawiających funkcjonowanie budownictwa czynszowego - wniosło aportem do Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (PTBS) prawo własności do działek przy ul. Żelaznej. Spółka ma tam zbudować mieszkania czynszowe na wynajem.

Miasto otrzymało działkę na Strzeszynie, na której stanie nowa szkoła, bardzo potrzebna w tej części Poznania. W najbliższej przyszłości - zgodnie z zawartym z KZN porozumieniem - uzyska również pobliskie grunty pod zieleń publiczną, chodniki i drogę. Dzięki temu nowoczesny budynek szkoły stanie w przyjaznym, dobrze zagospodarowanym otoczeniu, z zapewnioną zielenią, a także z dobrym dojazdem, również dla osób z niepełnosprawnościami.

Na porozumieniu skorzystał także Krajowy Zasób Nieruchomości, który otrzymał działki w rejonie ul. Bernata. Oznacza to, że w tym miejscu będą mogły powstać kolejne nowe mieszkania, dostępne dla poznaniaków i poznanianek - podaje oficjalny portal miejski Poznania.