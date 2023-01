Nowa szkoła powstanie w Poznaniu. To bardzo potrzebna inwestycja

Budowa nowej szkoły na Strzeszynie coraz bliżej. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych tej ważnej inwestycji dla północno-zachodniego Poznania.

Nowa szkoła na Strzeszynie pomieści 32 oddziały szkolne i 8 przedszkolnych.

Miejsce to będzie służyło nie tylko uczniom - sala gimnastyczna i filia Biblioteki Raczyńskich będą pomieszczeniami dostępnymi dla pozostałych mieszkańców Strzeszyna.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2023 rok, a zakończenie przed wrześniem 2025 r.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania:

To bardzo potrzebna inwestycja, o którą jako miasto zabiegaliśmy od lat. Strzeszyn to silnie rozbudowująca się część Poznania, gdzie przybywa mieszkańców, w tym tych najmłodszych. Chcemy zapewnić im komfortowe warunki nauki w nowym budynku. Na zewnątrz będzie również miejsce na aktywność fizyczną, dla starszych uczniów boiska, dla młodszych plac zabaw. W ramach inwestycji powstanie też biblioteka - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Kompleks szkolny z dodatkową funkcją dla mieszkańców

Nowa szkoła na Strzeszynie pomieści 32 oddziały szkolne i 8 przedszkolnych. Miejsce to będzie służyło nie tylko uczniom - sala gimnastyczna i filia Biblioteki Raczyńskich będą pomieszczeniami dostępnymi po zakończeniu zajęć lekcyjnych dla pozostałych mieszkańców Strzeszyna. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2023 rok, a zakończenie przed wrześniem 2025 r., by w roku szkolnym 2025/2026 uczniowie rozpoczęli już zajęcia w nowym budynku - podaje oficjalny portal miejski Poznania.

Nowa szkoła na Strzeszynie pomieści 32 oddziały szkolne i 8 przedszkolnych, fot. UM Poznań

Nową placówkę na Strzeszynie zaprojektowano na planie litery Y, gdzie część środkowa jest holem głównym. W lewym "ramieniu" budynku planowane jest przedszkole, a w prawym i na dole - sale lekcyjne dla dzieci z podstawówki.

Taka bryła budynku zapewni osobne strefy dla dzieci w podobnym wieku w trzech różnych skrzydłach, które spotkają się w centralnej części, gdzie będzie miejsce na integrację. W części wspólnej będzie więc sala gimnastyczna z szatniami, stołówka z zapleczem kuchennym, biblioteka, świetlica oraz pomieszczenia administracyjne. Gmach będzie liczył trzy kondygnacje. Częściowo zostanie podpiwniczony - w kondygnacji podziemnej projektuje się szatnie, pomieszczenia magazynowe i techniczne. W sumie planowana powierzchnia użytkowa obiektu to ponad 10 tys. m kw. - mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przy nowym budynku szkoły nie zabraknie miejsca na aktywności na świeżym powietrzu. Na terenie placówki planowane są trzy boiska sportowe, dwa place zabaw - osobne dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. Przybędzie zieleni w postaci drzew i krzewów/ Pojawi się też mała architektura i oświetlenie. Przez teren szkoły przebiegać będą alejki. Wykonawca zajmie się również budową niezbędnych przyłączy, w tym kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, elektrycznej i gazowej.

Do szkoły prowadzić będą ciągi piesze i rowerowe. Pojawią się wiaty dla rowerów, przy każdej z nich przewidziane jest miejsce do ładowania pojazdów małej elektromobilności (rowery, hulajnogi, skutery). Przy szkole planowany jest parking, gdzie będą także miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.