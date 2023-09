Nowa trasa tramwajowa w Łodzi. Jak wygląda postęp prac?

Trwają prace przy modernizacji łódzkiej linii tramwajowej do Konstantynowa. Finisz inwestycji zaplanowano na 2024 r.

W Łodzi trwa budowa linii tramwajowej do Konstantynowa.

– Modernizacja linii do Konstantynowa nabrała tempa, a to za sprawą otrzymanej kilka tygodni temu decyzji ZRID-u. Niestety, wydłużony czas opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnień do dokumentacji oraz uzyskanie decyzji ZRID-u dopiero w sierpniu 2023 r. spowodowało, że w bieżącym roku nie ma możliwości ukończenia tej inwestycji. Projekt zostaje przesunięty na pierwszą połowę 2024 r. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej zabezpieczono środki finansowe, które nie zostaną wydane w tym roku. Chcę wszystkich uspokoić: nie zwiększono wartości inwestycji i nie grozi nam utrata dofinansowania unijnego – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich.

Nowe torowisko i trakcja mają powstać wzdłuż ul. Konstantynowskiej (od ul. Krakowskiej do ul. Przygranicznej w Łodzi) aż do pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim. Przebudowane zostaną torowisko, zwrotnice, sieć trakcyjna, przystanki, odcinki ulic przylegające do linii oraz instalacje podziemne. Siedmiokilometrowy fragment przeznaczony do remontu został podzielony na dwa odcinki. Łódzki, o długości ok. 2,8 km, obejmuje ul. Konstantynowską na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Przygranicznej. Przebudowana zostanie m.in. jednotorowa linia wraz z trakcją i kablami trakcyjnymi, pojawi się nowa podstacja wraz z wyposażeniem, powstaną także trzy zupełnie nowe mosty nad rzeką Łódką.