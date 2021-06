Nowa witryna sklepu meblowego we Wrocławiu. To efekt projektu Dobry Widok

Projekt Dobry Widok, koordynowany przez Fundację Dom Pokoju, zakończył właśnie kolejny redizajn witryny, tym razem na wrocławskim osiedlu Nadodrze.

ZOJA to sklep meblowy, który we Wrocławiu na ul. Dubois 25 od ponad 30 lat prowadzi małżeństwo - to właśnie od pierwszych dwóch liter ich imion powstała nazwa sklepu. Największą konkurencją sklepu ZOJA są wielkie sklepy meblowe, ale jak mówią sami właściciele, rodzinna atmosfera panująca w ich lokalu sprawia, że kto raz ich odwiedzi - zostaje na dłużej.

- W Dobrym Widoku stawiamy na relacje projektant - przedsiębiorca. To znaczy, że opieramy się na dialogu, wspólnym wypracowywaniu wizji, negocjacjach i konsultacjach również z zespołem projektantów. Priorytetem jest lepsza widoczność, atrakcyjność i poprawa wizerunku lokalu - mówią koordynatorzy projektu.

Witrynę zaprojektowała Grupa Projektor, która stale współpracuje z Dobrym Widokiem, wyklejkę zrealizowała Magdalena Bogdańska i Radek Kubisz, natomiast świetlny kaseton z napisem ZOJA stworzyła grupa Kolektyf.

- Projekt grupy Projektor to prosty pomysł na mocne znaki graficzne wybijające się na tle ciemnych szyb. Białe litery tworzą całość z eleganckimi liniami mebli, które wszystkim nam kojarzą się znajomo- z solidnością i klasą kultowych polskich projektów meblowych. To trochę tak, jakby od razu wchodziło się do wnętrza Władysława Wincze lub Józefa Chierowskiego. ZOJA, mimo nawiązania do tradycji meblarskiej, prezentuje się świeżo i nowocześnie, a jednocześnie dużo bardziej elegancko niż większość wielkich salonów meblowych. Warto tam zajrzeć i przysiąść na dłużej! - opowiada koordynatorka Dobrego Widoku Zuza Wollny.

Projekt Dobry Widok bierze pod uwagę nie tylko potrzeby przedsiębiorców, ale także ich możliwości finansowe. Wiemy jak ważne jest to szczególnie teraz, podczas pandemii trwającej już wyniszczająco długi czas. Wyklejka jest jednym z tańszych rozwiązań, dostępnym dla każdego - niewielu przedsiębiorców jednak wie, jak dobrze skorzystać z możliwości, które daje. Właściciele ZOJA słusznie nie chcieli zasłaniać całych okien, a wyklejka jest elegancka, ażurowa i dobrze zaprojektowana. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, mógł powstać projekt obejmujący wszystkie okna, których ZOJA ma kilka. Projektanci wykorzystali także zastany na miejscu kaseton, choć na ogół uważamy je za przeżytek. W projekcie zależało jednak też na tym, żeby wykorzystywać możliwości, które spotykamy na miejscu i działać w ramach budżetu - zmienione zostało więc wnętrze kasetonu i jego umiejscowienie.