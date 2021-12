Nowa zieleń na warszawskiej Woli

Przy ulicy Redutowej w Warszawie powstał parkowo-rekreacyjny teren zieleni. Nasadzenia roślin oraz elementy małej architektury nadały przestrzeni w tym miejscu zupełne nowy charakter. Inwestycję, z inicjatywy mieszkańców, przeprowadził Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

W ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego dokonano całkowitego przeobrażenia terenu w okolicach skrzyżowania ulic Redutowej i Wolskiej oraz Cmentarza Wolskiego Prawosławnego. Jeszcze do niedawna ten obszar nie był przystosowany do spacerowania i odpoczynku. Po zmianach zachęca do tego, by zaplanować czas na relaks w otoczeniu przyrody. Już teraz mieszkańcy mogą cieszyć się nowym terenem zieleni, ale jego uroki w pełni będzie można odkryć wiosną, kiedy zakwitną rośliny.

Więcej zieleni na Woli

W miejscu, które zostało na nowo zagospodarowane, nie było wcześniej wytyczonych ścieżek. Teraz przez przestrzeń o charakterze parkowym prowadzą aleje o mineralnych nawierzchniach. Wzdłuż tras spacerowych posadzono dziewiętnaście drzew w ramach nasadzeń zastępczych. Są to klony – polny i jawor, a także drzewa owocowe, jabłoń kwiecista i wiśnia wonna.

Na powierzchni 600 mkw. nasadzono też krzewy. Pojawiły się tam: złotlin japoński, trzmielina Fortune’a odmiana Emerald Gaiety, forsycja pośrednia, lilak pospolity odmiana Michel Buchner, jaśminowiec wonny, wierzba purpurowa odmiana Nana i róża Diamant.

Nowa zieleń i ścieżki to najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono na obszarze poddanym transformacji. Rośliny podnoszą walory estetyczne miejsca, ale sprawiają też, że ludzie czują się w mieście lepiej. Oddychają świeższym powietrzem, a w upały mogą odpocząć w cieniu.

Odpoczynek i rekreacja

Teraz zazieleniony teren służy nie tylko komunikacji przy dużej ulicy – ma cechy przestrzeni parkowej. Przy alejach spacerowych zamontowano ławki, kosze na śmieci i latarnie. Dzięki oświetleniu nowo zaaranżowany obszar jest przyjazny także wieczorami. Dodatkową atrakcją dla mieszkańców jest plenerowa siłownia z elementami kalisteniki.