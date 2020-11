Nowa zielona przestrzeń w Gdańsku

Dziedzińce wypełnione zielenią, stojaki rowerowe, przestrzeń przeznaczona dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców - tak będzie wyglądać jedna z nowo powstających w Gdańsku inwestycji.

Linea to nowa inwestycja, którą dla gdańskiego dewelopera Allcon stworzyło biuro projektowe B1. W ramach inwestycji powstanie także specjalnie zaprojektowany teren z zielenią oraz małą architekturą. W strefach wejścia do budynków powstaną małe dziedzińce otoczone zielenią, wyposażone w ławki oraz stojaki rowerowe.

Dodatkowa duża powierzchnia działki, czyli ok 7 tys. m2, to część zielona, tzw. „Dolina Potoku”. Podzielona została na dwie części, pierwszą zorganizowaną, gdzie powstanie spory plac zabaw dla dzieci oraz drugą - część „naturalną”, czyli miejsce dla rekreacji i spotkań mieszkańców, gdzie przewidziana zostanie przestrzeń do wypoczynku uzupełniona o strefę grillową. Warto też dodać, że zgodnie z Gdańską Uchwałą Krajobrazową inwestycja nie będzie ogrodzona, chronione natomiast będą wideofony oraz podziemnne hale garażowe, nisko wygrodzone ogródki oraz ogrodzone ogrody w budynkach jednorodzinnych.