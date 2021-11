Nowe Aleje Jerozolimskie. Startuje etap projektowy

Jak będą wyglądały nowe Aleje Jerozolimskie w Warszawie? Odpowiedź da projekt wykonawczy, którego sporządzanie już się rozpoczęło. Zarząd Dróg Miejskich podpisał właśnie umowę z katowicką firmą Meritum Projekt.

- Opracowanie nowego wyglądu głównej arterii stolicy i jej przebudowa to ważny element Nowego Centrum Warszawy. Chcemy aby po zakończeniu inwestycji kolejowej Aleje Jerozolimskie zmieniły się wreszcie w przyjazną, wygodną i piękną przestrzeń publiczną, by przeskoczyły z PRL-u w XXI wiek – mówi prezydent Rafał Trzaskowski.

Zaproponowany nowy wygląd Al. Jerozolimskich będzie znany po 30 miesiącach. Tyle czasu ma Meritum Projekt, by sporządzić projekt. Znacznie wcześniej, bo już po 16 miesiącach wykonawca przedstawi dokumentację dla części objętej pracami PKP PLK - od ul. Poznańskiej do ronda de Gaulle’a.

Projekt nowej przestrzeni na dwukilometrowym odcinku od ronda Czterdziestolatka do ronda de Gaulle’a i dalej do wjazdu na wiadukt mostu Poniatowskiego powstanie w ścisłej koordynacji z PKP PLK, które planują przebudowę tunelu średnicowego metodą odkrywkową oraz budowę nowej stacji w rejonie ulicy Nowy Świat. Następnie zostanie wykorzystany w procesie przebudowy linii kolejowej przez kolejarzy, którzy wprowadzą zakładane zmiany – zamiast odtwarzać obecny wygląd Alej. Termin realizacji tej inwestycji będzie uzależniony od harmonogramu prac kolejowych w centrum stolicy. Te, według zapewnień kolejarzy, mają ruszyć w 2024 r.

Więcej miejsca dla pieszych

Dziś Aleje Jerozolimskie to m.in. wąskie przystanki tramwajowe, niewygodne przesiadki, duże odległości między przejściami dla pieszych i do kolei podmiejskiej, a także wąskie chodniki. Remont linii średnicowej to niepowtarzalna okazja, by to kompleksowo naprawić.

Spora część tych niedogodności zniknie dzięki likwidacji rond Dmowskiego i de Gaulle’a. Zamiast nich powstaną zwyczajne skrzyżowania, co pozwoli zwiększyć miejsce dla pieszych i poprawić przesiadki - przystanki tramwajowe i autobusowe zostaną przesunięte, wydłużone i poszerzone. Na obu skrzyżowaniach powstanie komplet naziemnych przejść dla pieszych. Nowe zebry powstaną również na wysokości ul. Pankiewicza i Brackiej, przy stacji PKP Powiśle, a także na wysokości „Domu Partii” (drugie dojście do przystanku tramwajowego) i po wschodniej stronie ronda Czterdziestolatka.

Zgodnie z założeniami w obu kierunkach ruch samochodowy będzie się odbywał dwoma pasami ruchu z czego jeden będzie ogólny, a drugi przeznaczony dla komunikacji miejskiej. Trzeci zewnętrzy pas będzie służył do parkowania. Po obu stronach ulicy znajdą się drogi rowerowe, zadrzewione pasy zieleni i szersze niż dziś chodniki z wyznaczonymi miejscami dla ogródków restauracyjnych. Taki układ jest zgodny z przekrojem ulicy na Moście Poniatowskiego i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dzięki niemu Aleje Jerozolimskie staną się wygodniejsze dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, choć oczywiście priorytet będzie miała komunikacja tramwajowa i autobusowa.