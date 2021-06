Nowe atrakcje turystyczne na Ostrowie Tumskim

Odrestaurowano, poddano konserwacji i udostępniono dla ruchu turystycznego wnętrze zabytkowego kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo znajdującego się naprzeciwko Katedry Poznańskiej. To wyjątkowe miejsce na mapie Ostrowa Tumskiego łączy w sobie historię gotyckiej architektury sakralnej i wczesnopiastowskiej siedziby władcy. Spektakularna podświetlana ekspozycja zarysu palatium Mieszka I wraz z kaplicą Dobrawy okala świątynię i dostarcza niezapomnianych wrażeń estetycznych. Po dwudziestu latach od niezwykłego odkrycia, Poznań może się szczycić ekspozycją unikatowych reliktów piastowskiej świetności.

- Zakończył się, wspólnie realizowany przez Miasto Poznań oraz Archidiecezję Poznańską, projekt ze wsparciem unijnym "Tu się wszystko zaczęło". Dla mieszkańców oraz dla turystów przybywa nowa przestrzeń i atrakcja turystyczna, która podkreśla korzenie naszego miasta, kraju i początki naszej państwowości oraz chrześcijaństwa w Polsce. Po wielu latach swoje podwoje otwiera też kościół Najświętszej Marii Panny. Dzięki pomysłom architektów zostały udokumentowane w plenerze badania, prowadzone przez zespół prof. Hanny Kóčka-Krenz, czyli palatium Mieszka I. Jego zarys można można oglądać cały czas, ale szczególnie w godzinach wieczornych wygląda on efektownie dzięki podświetleniu - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

- Stajemy z pokorą przed tą świątynią mając świadomość, że to najstarszy tego typu obiekt na ziemiach polskich. Wyrażam wielką wdzięczność tym wszystkim, którzy przyczynili się odrestaurowania tego historycznego miejsca - dodaje ks. bp Grzegorz Balcerek, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej.

Projekt: "Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu" objął swym zakresem zarówno wnętrza obiektów, jak i przestrzeń otwartą wyspy tumskiej. Dzięki temu o każdej porze dnia i nocy można będzie poznawać fascynujący świat pierwszych władców Polski i wzniesionych tu imponujących budowli. Realizacja szeregu zadań o dużym rozmachu pozwoliła m.in. ukazać rzadko eksponowane dotychczas zabytki archeologiczne na wzbogaconych wystawach Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci. Przedsięwzięciu towarzyszy program edukacyjny wykorzystujący nowoczesne techniki multimedialne oraz nową aranżację pleneru zarówno w okolicach kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo, przy Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci, na całej przestrzeni ulic Ostrowa Tumskiego, jak i na Ostrówku.

Wykonano instalację artystyczną z nocnymi iluminacjami na ul. Ks. I. Posadzego oddającą zarys wałów grodu Mieszka I. Autorem jest dr Łukasz Gruszczyński. Ta niecodzienna konstrukcja pozwala zarysować w wyobraźni kontury średniowiecznych umocnień, które broniły niegdyś bezpieczeństwa mieszkańców tego miejsca.

Co więcej, wokół kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo w miejscu dawnej siedziby Mieszka I, stanęła podświetlana instalacja z artystycznego szkła o strukturze nawiązującej do starego muru. Jej autorem jest firma Archiglass i architekci: Tomasz i Konrad Urbanowicz. Górne powierzchnie zaś wykonano z gładkiego i bezpiecznego szkła hartowanego z nadrukowanym tekstem. Ekspozycja jest symbolicznym odtworzeniem kształtu reliktów palatium.