Nowe baseny w Aquaparku Wrocław

Wrocławski Aquapark powiększył się o dwa nowe baseny i zewnętrzną Strefę Malucha. Nowy basen rekreacyjny, brodzik dla najmłodszych, wejście letnie z budynkiem szatniowym oraz powiększona plaża z pirackim placem zabaw zostały oddane do dyspozycji klientów.

W tym roku więcej osób niż zwykle spędzi wakacje w mieście, dlatego ta wiadomość szczególnie ucieszy osoby, które tegoroczne lato spędzają we Wrocławiu. Dwa nowe baseny zewnętrzne w tropikalnym otoczeniu zostały otwarte dla klientów we wrocławskim Aquaparku.

- Wiemy, że wiele osób spędzi tegoroczne wakacje w mieście, dlatego robiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby oddać baseny do użytku jeszcze w trakcie wakacji – mówi Grzegorz Kaliszczak, Prezes Wrocławskiego Parku Wodnego.

Największa inwestycja od lat

Pomysł powiększenia strefy zewnętrznej pojawił się, gdy we wrocławskim Aquaparku w upalne dni zaczęło brakować miejsca. To w zeszłym roku, dokładnie 11 sierpnia, padł rekord frekwencji. W ciągu jednego dnia wrocławski Aquapark odwiedziło prawie 9 tysięcy gości.

W sierpniu 2019 roku Wrocławski Park Wodny podpisał umowę na inwestycję wartą 9,4 mln złotych z firmą PPUH Transcom Sp. z o. o. W jej ramach powstały dwa nowe baseny, osobne wejście do obiektu oraz szatnia z częścią sanitarną. Aquapark we Wrocławiu jest najczęściej odwiedzanym Aquaparkiem w Polsce i już dawno stał się obowiązkowym punktem wycieczek do stolicy Dolnego Śląska, a to wymaga stałego rozbudowywania oferty i zwiększania liczby atrakcji.

Powiększenie strefy letniej

Zarząd Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. postanowił zagospodarować dodatkowy fragment terenu, który graniczy z ulicą Petrusewicza od strony północnej, a ze Wzgórzem Andersa od strony zachodniej. Tam powstały nowe baseny wraz z budynkami – szatniowo-sanitarnym, technicznym i kasowym.

Już od 28 lipca goście Aquaparku będą mieli do dyspozycji dwa nowe baseny zewnętrzne z powiększoną plażą. Pierwsza niecka będzie miała charakter rekreacyjny – jej powierzchnia wyniesie 425 mkw., a głębokość 1,35 m. Druga – o pow. 82 mkw. i głębokości 0,4 m – będzie przeznaczona dla najmłodszych dzieci. Woda w obu basenach będzie podgrzewana. Temperatura wody w brodziku dla najmłodszych będzie miała 29 stopni, a w basenie rekreacyjnym od 24 do 26 stopni. Wrocławski Aquapark jako jedyny w mieście podgrzewa wodę w basenach zewnętrznych, dzięki czemu z niecek można korzystać nawet w chłodniejsze i pochmurne dni.

W miejscu nowych basenów do tej pory zagospodarowane było miejsce do opalania i wypoczynku. W okresie letnim klienci bardzo chętnie korzystają z leżaków, dlatego konieczne było znalezienie nowego miejsca do plażowania. W związku z nową inwestycją teren Aquaparku został powiększony o część Wzgórza Andersa i będzie to miejsce przeznaczone na plażowanie. Tym samym teren parku wodnego powiększył się o ok. 2000 metrów kwadratowych. Przy nowopowstałej plaży powstanie też punkt gastronomiczny, który będzie prowadził sprzedaż przekąsek oraz zimnych napoi.