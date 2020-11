Nowe biuro firmy Archicom: z myślą o pracownikach i klientach

Firma deweloperska Archicom przy wsparciu studia projektowo-badawczego Workplace zmieniła więcej niż siedzibę. Efektem współpracy jest bowiem nowe biuro, które wspiera kulturę organizacyjną spółki oraz proces deweloperski. To same plusy zarówno dla pracowników, jak i klientów

Po prawie trzech dekadach możliwości rozwoju przestrzeni biurowej w zabytkowej willi Pfluga, w której siedzibę miała Grupa Archicom wyczerpały się. Z racji rozrostu skali firmy oraz samej specyfiki procesów Archicom był rozproszony aż w 2 lokalizacjach. Salon sprzedaży znajdował się na parterze budynku Renaissance Business Centre przy ul. św. Mikołaja, a na wyższym piętrze obsługiwany był proces posprzedażowy. Spotkania biznesowe i strategiczne odbywały się w głównej siedzibie firmy – willi Pfluga w innej części miasta, przez co współpraca międzydziałowa była utrudniona.

Zdania na temat przyszłości siedziby były podzielone. Części pracowników, mimo sympatii do przytulnej, pełnej zakamarków willi, brakowało udogodnień nowoczesnego biurowca. Inni z kolei byli przywiązani do zabytkowego biura „z duszą”, obawiając się, że przeprowadzka do biurowca, nawet zaprojektowanego przez nich samych, pozbawi ich ważnego elementu firmowej tożsamości. W związku z różnicą zdań firma zdecydowała się zwrócić do studia projektowego Workplace, aby zbadać potrzeby pracowników. Zadaniem zespołu badaczy i strategów Workplace było przeanalizowanie kultury organizacyjnej Archicomu i dostarczenie zarządowi rekomendacji do dalszego procesu decyzyjnego odnośnie zmiany siedziby.

– Realizacja projektów od najmniejszego detalu po całe dzielnice uczy nas, że do najlepszych rozwiązań dochodzi się przez dialog i partycypację. By ustalić optymalną strategię działania, projekt powierzyliśmy specjalistom z Workplace, doświadczonym w zarządzaniu zmianą w dużych organizacjach. Wybór Workplace był podyktowany profesjonalizmem zespołu i nicią porozumienia, jaką od początku poczuliśmy – mówi Małgorzata Hendrich-Żugaj, architekt prowadząca, Archicom SA - SRDK Archicom Studio Śródka

Aby przeanalizować sposób pracy i potrzeby pracowników Archicomu, przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe w dwóch siedzibach. W analizach wzięło udział 199 pracowników. Badania ilościowe przeprowadzono za pomocą ankiet zawierających 29 pytań, na które odpowiedziało 67% pracowników. Z kolei badania jakościowe polegały na wywiadach pogłębionych z pracownikami (10 dni) oraz z zarządem i dyrekcją (4 dni).

Częścią procesu były również obserwacje antropologiczne, warsztaty z zarządem i pracownikami oraz research internetowy. Wnioski miały dostarczyć wiedzę o 3 kluczowych obszarach, które wpływają na strategię środowiska pracy: przestrzeni, kulturze organizacyjnej oraz organizacji pracy.

W trakcie konsultacji okazało się, że rozproszenie Archicomu w dwóch lokalizacjach wymagało więcej czasu, energii i dobrej organizacji po stronie pracowników, jak i klientów. Dużej części pracowników doskwierał również brak miejsca i słaba ergonomia stanowisk pracy. Ponadto, dotychczasowa organizacja pracy uniemożliwiała tryb home office, choć aż 9/10 pracowników zadeklarowało chęć pracy ten sposób.