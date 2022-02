Nowe bryły w centrum Katowic od Franta Group. Ma to być "kolejowa brama miasta"

Przy ul. Kozielskiej w Katowicach powstanie kompleks trzech apartamentowców o nazwie Vidok, który wyszedł spod kreski pracowni Franta Group. Inwestorem jest spółka Antrans Invest.

Na powierzchni ponad 8,3 tys. mkw. pomiędzy ulicą a torami kolejowymi powstaną trzy bryły, które łącznie mają dostarczy na rynek 151 mieszkań. Każda z nich będzie liczyć 10 kondygnacji naziemnych oraz jedną podziemną. Na dachu budynków zaplanowano zielone tarasy.

- Śląsk jako odważnie zmieniający się Europejski region zyskuje w ostatnich latach zupełnie nowy skyline. Jest to kopalnia nie wykorzystanego potencjału w kontekście zabudowy mieszkaniowej, gdzie otwarcie na panoramę Katowicką panoramę może stać się bezkonkurencyjnym atutem. Vidok otwiera się na nowe oblicze Katowickiego City, przenosząc jego energię na peryferia i stanowi punkt wyjścia dla dalszego rozwoju miasta na tym obszarze - mówią architekci i dodają, że niezwykle ważne dla przyjezdnych do miasta jest pierwsze wrażenie. - Dlatego kolejowa brama do Katowic może wpłynąć na zaniedbane tereny kolejowe, które zyskają nową jakość poprzez rewaloryzacje przestrzeni dookoła - dodają.