Nowe Centrum Warszawy. Ruszyła przebudowa przejścia przy pl. Bankowym

Od frezowania asfaltu na ul. Marszałkowskiej przy wlocie ul. Elektoralnej rozpoczęła się w środę, 17 listopada, przebudowa przejścia dla pieszych przy pl. Bankowym w Warszawie. Zebra stanie się wygodniejsza i bezpieczniejsza, bo m.in. zyska sygnalizację. Inwestycja stanowi jeden z elementów zmian składających się na Nowe Centrum Warszawy.

Umowę z wykonawcą inwestycji podpisano na początku listopada. Już wtedy zadeklarował gotowość rozpoczęcia prac, jednak ze względu na Marsz Niepodległości ich start został wstrzymany. W środę, 17 listopada, rozstawił sprzęt w rejonie przejścia i przystąpił do pierwszych robót – frezowania starego asfaltu w sąsiedztwie zebry – na prawym pasie ul. Marszałkowskiej i fragmencie wlotu ul. Elektoralnej.

Jest to związane ze zmianami w geometrii skrzyżowania. Wlot ul. Elektoralnej zyska nowy profil, aby zrobić miejsce pod poszerzenie chodnika przy jezdni w północno-zachodnim narożniku. Obecnie jest on tam bardzo wąski, bo jego reszta znajduje się na podwyższeniu, do którego prowadzą schody.

Aby piesi mieli więcej miejsca, zostanie też nieco przesunięta sama zebra. Przede wszystkim jednak zostanie wyposażona w sygnalizację świetlną, która obejmie obie jezdnie i torowisko tramwajowe. Światła będą wyposażone automatyczną detekcję pieszych i pojazdów.

Dzięki zmianom przejście stanie się bezpieczniejsze. Dziś wciąż jest jedynym na blisko 3-kilometrowym odcinku ul. Marszałkowskiej od pl. Konstytucji do pl. Bankowego, na którym ruchem nie steruje sygnalizacja. Dlatego w trakcie audytu nieosygnalizowanych zebr w Warszawie uzyskało noty 1 i 2 w sześciostopniowej skali (od 0 do 5). Audytorzy wskazali, że piesi są tam narażeni na mknące z dużymi prędkościami samochody. I zarekomendowali budowę sygnalizacji.

45 dni

Obok przejścia zostanie wytyczony przejazd rowerowy, który zostanie potem połączony z infrastrukturą rowerową planowaną w ramach przebudowy ul. Marszałkowskiej na odcinku od pl. Bankowego do Królewskiej. Układ pasów ruchu Marszałkowskiej w kierunku południowym też przyjmie kształt pasujący do planowanych zamian na tym odcinku ulicy.

Wybrany wykonawca ma 45 dni na realizację inwestycji od dnia podpisania umowy. Oznacza to, że przejście dla pieszych przez ul. Marszałkowską przy pl. Bankowym zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną jeszcze w tym roku.