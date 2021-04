Nowe Centrum Warszawy wzbudza wielkie zainteresowanie

Prestiżowy przetarg na kolejny etap Nowego Centrum Warszawy cieszy się dużym zainteresowaniem wykonawców. Do miasta wpłynęło aż osiem ofert. Co ważne, zdecydowana większość z nich nie tylko mieści się w zaplanowanym budżecie, ale nawet pozwala liczyć na oszczędności.

REKLAMA

Oferty zawierają się w przedziale od 11 do niemal 15 mln zł brutto. Zostały złożone przez uznane firmy, działające od lat na rynku budowlanym m.in.: Strabag Polska, Planeta, Rokom, Adrog czy Mabau.

Czytaj także -> TOP 10: Na te projekty czeka cała Warszawa. Oto największe inwestycje publiczne stolicy

Na rondzie Dmowskiego, podobnie jak na rondzie Czterdziestolatka, przestrzeń zyska na estetyce oraz funkcjonalności. Pojawią się udogodnienia dla pieszych i rowerzystów oraz dużo nowej zieleni.

– Nadesłane oferty muszą zostać jeszcze sprawdzone pod kątem formalnym. Liczymy jednak na rozstrzygnięcie przetargu i chcemy, aby prace zakończyły się jeszcze w tym roku. Wykonawca będzie miał na nie 6 miesięcy od momentu podpisania umowy. To jakościowa zmiana, rondo Dmowskiego stanie się miejscem dostępnym. Osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, opiekunowie z maluchami w wózkach wygodnie i bezpiecznie przedostaną się na drugą stronę jezdni, a pasażerowie nie będą musieli schodzić do podziemi, by wydostać się z przystanku tramwajowego – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Rondo Dmowskiego na nowo

Wokół ronda powstaną cztery przejścia dla pieszych z azylami między jezdniami. Wszystkie przejścia dla pieszych poprowadzą na przedłużone i poszerzone przystanki tramwajowe, Wejście na perony ułatwią pasażerom łagodne rampy. Sygnalizacja świetlna na zebrach będzie podłączona do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, a czas „zielonego” będzie na tyle długi, aby piesi mogli przejść przez obydwie jezdnie bez zatrzymywania się.

Istniejące przejście podziemne nie zniknie, bo mieszczą się w nim liczne sklepy i punkty usługowe, prowadzi też do wejścia do stacji Metro Centrum.

⅔ hektara nowej zieleni - platany, lipy i dęby

Na rondzie i wokół niego zostanie posadzonych ponad 20 tys. roślin. Nowe drzewa (platany, dęby i lipy) pojawią się m.in. na wyspie ronda i na wysepkach przy przystankach tramwajowych.

Nowe Centrum Warszawy

Zmiany w rejonie ronda Dmowskiego to jeden z elementów Nowego Centrum Warszawy, zapowiedzianego przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Program jest konsekwentnie realizowany. Rozpoczęła się już przebudowa tzw. placu Pięciu Rogów i zachodniej strony ul. Marszałkowskiej w rejonie pl. Defilad. Rozpisany też został przetarg na zaprojektowanie przebudowy ul. Marszałkowskiej na odcinkach na południe (do pl. Konstytucji) i na północ (Królewska – pl. Bankowy) od ronda Dmowskiego. W ubiegłym roku kompleksową zmianę przeszedł centralny odcinek al. Jana Pawła II wraz z rondem Czterdziestolatka. Ruszył też konkurs na koncepcję zagospodarowania ul. Chmielnej.