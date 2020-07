Nowe chodniki, peron i meble miejskie. Wystartowały prace remontowe w centrum Łodzi

Na ul. Nowomiejskiej w Łodzi ruszyły prace remontowe, informuje portal uml.lodz.pl. Pojawią się tutaj nowe chodniki i meble miejskie. Podniesiony zostanie również przystanek.

Ulica Nowomiejska zostanie częściowo przebudowana na odcinku od placu Wolności do ul. Północnej. Chodniki będą poszerzone, a do ich wykonania użyte zostaną płyty granitowe i opaski z kostki kamiennej. To jednak nie wszystkie zmiany.

Dzięki nowemu wyniesionemu i dosuniętemu do torów peronowi przystankowemu korzystanie z komunikacji miejskiej będzie bezpieczniejsze i wygodniejsze. Krawędzie peronów podświetlą listwy LED wbudowane w chodnik. Dodatkowo na peronie pojawia się również wiata, ławki, tablica informacji pasażerskiej oraz kosze na śmieci.

Nowe ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe zostaną rozmieszczone równomiernie na całej długości remontowanej ulicy. Odremontowane zostanie także oświetlenie - latarnie zostaną odnowione, a lampy wymienione na energooszczędne.