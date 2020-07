Nowe cztery gwiazdki w Trójmieście. Tak wygląda niedawno otwarty Radisson Blu Sopot

Na długi weekend czerwcowy swoje podwoje otworzył czterogwiazdkowy hotel w trójmieście, Radisson Blu Sopot. Bryłę zaprojektowała Pracownia Projektowa Hossa pod kierunkiem Marcina Woyciechowskiego, przy współpracy Andrzeja Kwiecińskiego. Autorem projektu wnętrz części wspólnych jest pracownia Iliard Architecture & Interior Design.

Hotel położony jest przy granicy Sopotu i Gdańska, w samym sercu Trójmiasta. Od Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego dzieli go 20 minut spaceru, do plaży są niecałe 3 minuty (hotel położony jest w odległości 250 m od plaży), do sopockiego "Monciaka" dojdziemy w 10 minut, a dojazd na gdańską starówkę zajmie 20 minut samochodem. Budowa hotelu rozpoczęła się jeszcze w 2016 roku – w międzyczasie inwestor, Grupa Inwestycyjna Hossa, zakupił sąsiednie działki celem powiększenia obiektu.

Ostatecznie hotel oferuje 219 pokoi, rozbudowane centrum konferencyjne o powierzchni 2 tys. m kw., strefę SPA z gabinetami pielęgnacji i kosmetologii, a także krytymi basenami. Na ukończeniu jest również pawilon ze sceną oraz przestrzeń do organizacji imprez plenerowych o powierzchni, bagatela, 22 tys. m kw. Hotelowa restauracja oferuje posiłki z produktów… wyhodowanych we własnym hotelowym ogrodzie warzywno-ziołowym.

Hotel położony jest w otoczeniu terenów zielonych. Forma bryły budynku nawiązuje do morskiego krajobrazu – kształtu morskich fal i pobliskich wydm. Bryłę zaprojektowała Pracownia Projektowa Hossa pod kierunkiem Marcina Woyciechowskiego, przy współpracy Andrzeja Kwiecińskiego. Autorem projektu wnętrz części wspólnych jest pracownia Iliard Architecture & Interior Design.