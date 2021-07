Nowe dzieło studentów ASP i Good Looking Studio. Mural uczcił wybitną malarkę

Na ulicy Smolnej 15 w Warszawie pojawił się nowy mural przedstawiający malarkę Annę Bilińską. Artystce poświęcono zainaugurowaną 26 czerwca wystawę w Muzeum Narodowym. Malowidło powstało dzięki współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Good Looking Studio.

REKLAMA

Od 26 czerwca w Muzeum Narodowym w Warszawie można zobaczyć wystawę “Artystka. Anna Bilińska 1854–1893”. Opowiada ona o determinacji, ciężkiej pracy i talencie malarki. Głównym wątkiem wystawy jest artystyczna kariera Bilińskiej, wiodąca od pierwszych prób malarskich w Warszawie, poprzez naukę w paryskiej Académie Julian, ku udziałowi w międzynarodowych wystawach sztuki.

W zbiorach polskich zachowało się niewiele prac artystki, duża część z nich pozostaje w prywatnych kolekcjach. Wystawa ta jednak ma na celu prezentację możliwie najszerszego wyboru prac malarskich i rysunkowych Bilińskiej (w tym dzieł do tej pory nieznanych), pochodzących z polskich i zagranicznych muzeów oraz kolekcji prywatnych.

Wystawa “Artystka. Anna Bilińska 1854–1893” w MNW potrwa do 10 października. Kuratorami projektu są Zofia Machnicka, MNW oraz Antoni Starowieyski, Wydział Malarstwa ASP w Warszawie.

Mural na ulicy Smolnej

Z okazji organizacji wystawy, na fasadzie budynku przy ulicy Smolnej 15, nieopodal Muzeum Narodowego, powstał mural przedstawiający Annę Bilińską. Został on namalowany przez artystów z Good Looking Studio. W jego projektowaniu brały udział przedstawicielki młodego pokolenia, wchodzące w świat sztuki studentki Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Projekt jest reinterpretacją autoportretu artystki.

Malarstwo i biografia Bilińskiej były inspiracją młodych adeptek. Jej kariera była dziełem nie tylko talentu, ale również, a może przede wszystkim, determinacji. Była ona konieczna w czasach ograniczeń, jakich w XIX wieku doświadczały kobiety w ramach instytucji sztuki i kształcenia artystycznego oraz ze względu na normy i oczekiwania społeczne. Te wątki przypominają o obecności kobiet w historii sztuki i stanowią motyw przewodni projektu muralu. Dlatego, obok wizerunku Anny Bilińskiej zostały umieszczone nazwiska innych artystek.

Mural będzie można zobaczyć na ul. Smolnej 15 w Warszawie do końca lipca br.

Międzynarodowa sława malarki

Anna Bilińska (1854–1893) była pierwszą polską artystką, która zdobyła międzynarodowe uznanie. Już w wieku 22 lat wystawiała swoje prace w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Jej dzieła były doceniane przez europejskich krytyków oraz eksponowane na prominentnych wystawach w ówczesnym centrum artystycznym Europy, jakim był Paryż drugiej połowy XIX w. Dziś obrazy artystki również wzbudzają zainteresowanie. Jednak, pomimo że wiele dzieł Bilińskiej trafiło do kanonu polskiej sztuki, pozostaje nieznana szerszemu gronu odbiorców na arenie międzynarodowej.

Krótko po powrocie do Warszawy, już jako zamężna Anna Bilińska-Bohdanowicz, postanowiła stworzyć szkołę malarską dla kobiet, na wzór uczelni paryskich. Plany nie zostały jednak zmaterializowane. Uniemożliwiła to choroba serca, która doprowadziła do przedwczesnej śmierci artystki, w wieku niespełna 39 lat.

Artystki

Autorkami reinterpretacji autoportretów Anny Bilińskiej są: Anna Balcerak, Patrycja Chojnacka, Aleksandra Nowicka, Patrycja Serweta oraz Wiktoria Wojciechowska.