Nowe elementy wiaduktu Trasy Łazienkowskiej przy warszawskiej Agrykoli

Budowa pierwszego z nowych wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola zmierza ku końcowi. Gotowe są już wszystkie 22 podpory oraz płyta, na której po wykonaniu izolacji ułożona zostanie nawierzchnia jezdni.

Trwa budowa nowych wiaduktów Trasy Łazienkowskiej w Warszawie.

Przełączenie ruchu na nowy wiadukt planowane jest na styczeń 2023 r.

Wtedy też ruszy rozbiórka wiaduktu południowego, po którym teraz odbywa się przejazd w obydwu kierunkach.

Na powstającym wiadukcie trwa montaż dylatacji, krawężników i budowa kap chodnikowych, czyli miejsc w których pojawią się ciągi pieszo-rowerowe, bariery energochłonne i balustrady. Długość każdego z przebudowywanych wiaduktów Trasy Łazienkowskiej wynosi blisko 400 m. Nowe wiadukty będą trwalsze i zostaną wyposażone w obustronne ciągi pieszo-rowerowe, pochylnie poprawiające dostępność Trasy Łazienkowskiej dla osób z ograniczeniami ruchowymi oraz nowoczesne oświetlenie. Inwestycja potrwa do marca 2024 r. Realizuje ją Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Obiekty zostały wybudowane wraz z pozostałą częścią Trasy Łazienkowskiej i udostępnione do ruchu w 1974 r. Po ponad czterdziestu latach eksploatacji specjaliści z Politechniki Warszawskiej wykonali ekspertyzę stanu technicznego wiaduktów, w której rekomendowali ich rozbiórkę i odbudowę od podstaw. Wyłączenie z ruchu pierwszego z obiektów – północnego – nastąpiło pod koniec stycznia 2022 r. Po rozebraniu starej konstrukcji ruszyła budowa nowego wiaduktu, który na początku 2023 r. ma przejąć ruch w obydwu kierunkach. Umożliwi to zamknięcie i przebudowę obiektu znajdującego się po stronie południowej.

Przebudowa kolejnych odcinków Trasy Łazienkowskiej

Prace trwające przy parku Agrykola to kolejny etap przebudowy Trasy Łazienkowskiej, konsekwentnie realizowanej w ostatnich latach. Dotychczas wyremontowane zostały most Łazienkowski oraz estakady i wiadukty trasy na węzłach z Wisłostradą, Wałem Miedzeszyńskim oraz na Przyczółku Grochowskim. Następna inwestycja obejmie rozbiórkę i odbudowę wiaduktów nad ul. Paryską oraz budowę ekranów akustycznych i wymianę nawierzchni jezdni w al. Stanów Zjednoczonych na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta rozstrzygnął właśnie przetarg na wykonawcę tych prac. Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy WARBUD w wysokości ok. 88,7 mln zł. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest jeszcze w tym roku. Prace potrwają 30 miesięcy. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 114 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.