Nowe formy designu w Gdyni. Metalowe grafiki wkraczają do przestrzeni miejskiej

Na ścianach kilku gdyńskich budynków: w Śródmieściu, na ulicy Focha w dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana możemy podziwiać metalowe grafiki. To drobne interwencje z metalu wykonane przez Traffic Design.

Od niedawna w Śródmieściu Gdyni można oglądać dwie nowe metaloplastyczne realizacje.

Metalowe elementy dekoracyjne i informacyjne pojawiły się wcześniej na ulicy Focha w dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana.

Traffic Design testuje w ten sposób nowe formy designu.

Dwa projekty powstały w ramach współpracy z miastem Gdynia.

Pierwsza z nich to „Meduza” zaprojektowana przez Adelę Madej. Jest to ilustracja wycięta z blachy i zamontowana na dystansie na fasadzie bloku przy ulicy Traugutta. Dzięki tej formie montażu wydaje się lekka - „pływa” przy ścianie. Widoczna z ulicy Świętojańskiej ilustracja liczy ponad 2 metry. Pomysł na meduzę zrodził się z faktu, że właściciel kamienicy, na której umieszczono ilustrację jest emerytowanym naukowcem związanym z morzem.

To jeden z dwóch tego typu projektów zrealizowanych w ramach współpracy z Miastem Gdynia, w ramach której stowarzyszenie Traffic Design testuje nowe formy dizajnu i funkcjonowania sztuki w przestrzeni publicznej. Kolejnym jest abstrakcyjna kompozycja, która została zamontowana przy ulicy Żeromskiego, nieopodal siedziby Traffic Design. Ażurowe elementy w kolorze dopasowanym do budynku zostały stworzone przez artystę SC Szymana znanego w Gdyni z wystaw oraz realizacji muralowych (praca przy ulicy Mściwoja), we współpracy z Jackiem Wielebskim z Traffic Design.

Z podobnej technologii Traffic Design korzystał również realizując jeden z projektów Biennale Dizajnu i Sztuki Miejskiej. Uspójnienie budynków przy ulicy Focha polegało między innymi na stworzeniu numeracji i detali architektonicznych z metalu. Część z nich również zawiera elementy ilustracyjne, które powstały w nawiązaniu do historii mieszkańców ulicy.

- Początkowo planowaliśmy stworzyć projekt polegający na jeszcze większym zróżnicowaniu budynków i użyciu wielu kolorów. To mieszkańcy poprosili nas o uspójnienie ulicy i bardziej stonowany dizajn - mówi Natalia Wielebska, Traffic Design.

To nie pierwsze realizacje ilustracji z metalu od Traffic Design. Wcześniej był żłobek Niezapominajka i szyld ilustracyjny wg projektu Patryka Mogilnickiego, w ubiegłym roku powstał szyld z ilustracją Oli Niepsuj - jamniczek na Przedszkolu nr 16 a wcześniej krata zakładu naprawy parasolek na warszawskim Grochowie wg ilustracji Martiszu.