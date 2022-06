Nowe hotele w Polsce na Boże Ciało 2022. Długi weekend czerwcowy last minute

W czwartek, tym razem 16 czerwca, przypada święto Bożego Ciała 2022. Last minute wakacje podczas przedłużonego weekendu czerwcowego w Polsce? Nowe kurorty nad morzem i w górach kuszą specjalnymi ofertami. Oto pięć najciekawszych pod względem designu nowych hoteli w polskich kurortach.

Boże Ciało 2022 to kolejna okazja do mini wakacji.

Polacy jak co roku chętnie wybiorą na przedłużony weekend czerwcowy hotele znajdujące się nad morzem i w górach.

Międzyzdroje i Krynica-Zdrój w kwietniu 2022 r. zyskały pierwsze hotele pięciogwiazdkowe: Wave Międzyzdroje Resort&SPA i Hotel Belmonte.

W Wiśle od zeszłego roku funkcjonuje zaś pięciogwiazdkowy Crystal Mountain.

Przygotowaliśmy zestawienie pięciu najciekawszych pod względem designu nowo otwartych hoteli w polskich kurortach. Sprawdziliśmy też, co szykują na Boże Ciało 2022.

Wave Międzyzdroje Resort&SPA

Międzyzdroje mają pierwszy pięciogwiazdkowy hotel. To Wave Międzyzdroje Resort & SPA spod kreski MODOarchitektura, którego otwarcie odbyło się pod koniec kwietnia 2022 roku.

Wave Międzyzdroje Resort & SPA położone jest w pierwszej linii brzegowej z bezpośrednim zejściem na plażę. Obiekt tworzy 100 apartamentów.

Główną atrakcją jest zlokalizowany na zielonym dziedzińcu całoroczny basen zewnętrzny z jacuzzi i leżakami. Saunarium tworzą 4 sauny, tężnia solankowa i strefa relaksu. Strefa wellness oferuje rytuały na basie naturalnych marek Saint Molo oraz Rosafilo.

Wave Międzyzdroje Resort&SPA przygotował na długi weekend czerwcowy "Boże Ciało 2022" specjalną ofertę. Pokoje są dostępne od 487 zł dla osoby za noc.

Hotel Belmonte w Krynicy-Zdrój

Hotel Belmonte to pierwszy 5-gwiazdkowy hotel w Krynicy-Zdroju, który otwarty w kwietniu 2022 r. Znajduje się tuż obok stoku narciarskiego, blisko klimatycznego centrum kurortu, z widokiem na panoramę gór.

Nowoczesny design i oryginalne wnętrza nawiązują do tradycji modernizmu Krynicy-Zdroju oraz najlepszych alpejskich kurortów. Do dyspozycji gości jest 251 pokoi i apartamentów. Filozofia wellbeing Hotelu Belmonte ma wprowadzić gościa hotelowego w stan głębokiego odprężenia, a autorska kuchnia górska zabierze go w kulinarną wyprawę na najwyższym poziomie. Projekt architektoniczny hotelu został stworzony przez pracownię architektoniczną P-W-A, za projekt wnętrza hotelu odpowiada pracownia Buck Studio.

W hotelu dostępna jest strefa SPA&Wellness oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi. Restauracja serwuje miks międzynarodowej kuchni górskiej zainspirowanej regionalnymi potrawami Beskidu Sądeckiego.

Hotel Belmonte w Krynicy-Zdroju przygotował na długi weekend czerwcowy "Boże Ciało 2022" specjalną ofertę. Pokoje dostępne są w cenie od 3120 zł dla dwóch osób za 3 noce.

Tremonti Ski&Bike Resort w Karpaczu

Tremonti Ski & Bike Resort położony jest w samym sercu Karpacza, na wysokości ponad 650 m n.p.m. Nazwa hotelu nie jest przypadkowa, z apartamentów rozpościera się bowiem widok na trzy najwyższe szczyty Karkonoszy: Skalny Stół, Śnieżkę i Kopę. Hotel został otwarty latem 2021 r.

Jest to miejsce o ciekawej architekturze, zaprojektowane zarówno miłości do alpejskiego stylu, jak również lokalnej historii. Projekt architektoniczny przygotowała pracownia Q2Studio z Wrocław.

Na przełomu XIX i XX wieku Hermann Haase wraz z rodziną prowadził tutaj dwa domy wczasowe: Villa Haase oraz Villa Waldesheim. Zabytkowe budynki zostały całkowicie odnowione i znajdują się w nich apartamenty oraz SPA, a w podziemiach klimatyczna Winiarnia Tremonti. Hotel został rozbudowany o dodatkowe cztery budynki oraz nowoczesną infrastrukturę.

Architektura nawiązująca do najlepszych alpejskich kurortów, komfortowe wnętrza apartamentów, kuchnia łącząca włoski smak z lokalną tradycją kulinarną – dodadzą niepowtarzalnego stylu i nonszalancji każdej spędzonej z nami chwili.

Tremonti Ski&Bike Resort w Karpaczu przygotował na długi weekend czerwcowy "Boże Ciało 2022" specjalną ofertę. Pokoje dostępne są w cenie od 338 zł dla osoby za noc.

Crystal Mountain w Wiśle

Crystal Mountain to nowy obiekt w Wiśle w standardzie pięciu gwiazdek, położony w malowniczym zakątku Beskidu Śląskiego, na zboczu Góry Bukowej. Oficjalne otwarcie Crystal Mountain miało miejsce w zeszłym roku.

Hotel zaprojektowany przez Q2Studio ma strukturę przypominającą górski kryształ. Zadaszone wejście prowadzi do przestronnego hotelowego lobby z dostępnym dla gości lobby barem i tarasem z widokiem na góry i dolinę Wisły. To także główny węzeł komunikacyjny. Z dwoma restauracjami, nowym centrum konferencyjnym, jak również własnym SPA, strefą basenową zewnętrzną i wewnętrzną, strefą dla dzieci i strefą fitness. Część hotelowa to ponad 540 nowoczesnych pokoi z widokiem na okolicę. Całość uzupełniona o podziemny garaż z 4 kondygnacjami z osobnymi wjazdami.

Crystal Mountain w Wiśle przygotował na długi weekend czerwcowy Boże Ciało 2022 specjalną ofertę: azjatycki chillout od 1 283 zł /osoba 4 dni.

Radisson Resort Kołobrzeg

Otoczony zielenią nadmorskich parków hotel Radisson Resort położony jest w uzdrowiskowej części Kołobrzegu. Zaledwie 5 minut spaceru dzieli hotel od plaży. Na gości czeka m.in. Infinity Pool, aquapark ze strefą wellness, w tym sauna i łaźnie parowe, a także klub dla dzieci.

Ten nowo otwarty hotel oferuje 209 pokoi. Każdy pokój z tarasem. Wnętrze hotelu wyróżnia skandynawski styl. Pokoje hotelowe utrzymane są w minimalistycznym i jasnym designie inspirowanym morzem i sąsiadującymi parkami przyrodniczymi. W restauracjach Persante i Salmo serwowany jest szeroki wachlarz zróżnicowanych dań.

Radisson Resort Kołobrzeg przygotował na długi weekend czerwcowy Boże Ciało 2022 specjalną ofertę. Pokoje dostępne są w cenie od 692.70 zł za noc.