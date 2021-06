Nowe hoteliki dla owadów w poznańskich parkach

W Poznaniu pojawiły się kolejne hotelików dla owadów. Można je zobaczyć w parkach na osiedlu Orła Białego, Sołackim, im. Karola Marcinkowskiego, przy osiedlu Batorego oraz Bambrów Poznańskich. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie bioróżnorodności oraz zwiększenie ilości zapylaczy w mieście.

REKLAMA

Do Poznania trafiło kilkanaście hotelików dla owadów. Do stolicy Wielkopolski przyjechały z Warszawy. W Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, czyli 22 maja 2021 r., w stolicy zbudowano największy na świecie dom dla owadów, tym samym pobito rekord Guinnessa. Modułowa konstrukcja składała się z blisko 150 mniejszych domków. Część z nich będzie służyć teraz owadom w Poznaniu. Wydarzenie było odpowiedzią na alarmujące statystyki, które wskazują, że od samych zapylaczy zależy blisko 80% występujących w Polsce roślin. Owady stanowią też źródło pokarmu dla ponad połowy gatunków ptaków.

We współpracy Oddziału Poznańskiego PZFD z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu wytypowano miejsca, gdzie zamontowano 5 hotelików.

- Każda inicjatywa, która wpływa na bioróżnorodność jest powodem do radości. Biorąc pod uwagę, że akcja ma również charakter edukacyjny wpisuje się w działania prowadzone przez ZZM od wielu lat. Hoteliki będą ulokowane w miejscach optymalnych dla owadów i jednocześnie pozostają uzupełnieniem infrastruktury parkowej- zaznacza Szymon Prymas p.o. dyrektora ZZM.

Miejsca, gdzie zostaną zamontowane domki to parki na osiedlu Orła Białego, im. Karola Marcinkowskiego, przy osiedlu Batorego, Bambrów Poznańskich oraz Sołacki. Ten ostatni park był jednocześnie miejscem specjalnego wydarzenia. We wtorek, 15 czerwca spotkali się tam przedstawiciele Oddziału Poznańskiego PZFD, Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Urzędu Miasta Poznania i wspólnie zamontowali domek dla owadów. Jego wnętrze wypełnione jest słomą, korą, rurkami trzcinowymi i nawierconymi drewnianymi bloczkami. Ma 1,5 m wysokości, 1 m szerokości i 0,8 m głębokości. Autorem projektu jest architekt z ekipy Eco Avengers, Paweł Wołejsza we współpracy z edukatorem przyrodniczym, Igorem Siedleckim.

- Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest rola przyrody, której jesteśmy częścią. Zależy nam, aby funkcjonować z nią w symbiozie. Dlatego podejmujemy coraz więcej działań w kierunku poszanowania i poprawy jakości środowiska naturalnego. To już będzie nieodzowny element naszej działalności deweloperskiej - mówiAndrzej Marszałek, Prezes Zarządu Oddziału Poznańskiego PZFD.

Poza poznańskimi parkami domki dla owadów pojawią się także na konkretnych inwestycjach mieszkaniowych realizowanych przez członków Oddziału Poznańskiego PZFD. Greenbud Development umieści domki na osiedlu Zielone Rabowice, Constructa Plus na inwestycji Winiarska 40, KDM Deweloper na terenie osiedla w Leszczycach, a Inwestycje Wielkopolski, łącząc wprost ekologię z edukacją, na terenie ogródka Przedszkola Leśne Ptaki na Zielonym Marcelinie.

- Uważamy, że miasta przyszłości muszą znaleźć odpowiedź na pytanie, jak skutecznie zaprosić żywą faunę i florę do swoich osiedli, na podwórka czy zielone skwery. To warunek konieczny do tego, aby ludziom w miastach naprawdę dobrze się żyło i zarazem prawdziwe wyzwanie dla budowniczych przyszłości - podkreśla Joanna Janowicz, wiceprezes zarządu Oddziału Poznańskiego PZFD.