Nowe inwestycje na stacji Poznań Główny. PKP PLK inwestują 100 mln zł

Na głębokości 5 m przygotowano miejsce na budowę nowego przejścia i połączenie z dotychczasowym tunelem pod torami. Dodatkowy peron i lepsze połączenie wydłużonym przejściem podziemnym stacji Poznań Główny oraz miasta zapewnią podróżnym lepszą obsługę na jednym z największych węzłów kolejowych w Polsce. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 100 mln zł pozwoli na sprawną obsługę większej liczby pociągów.

REKLAMA

Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Rozbudowywana o ponad 200 m część przejścia powstaje po wschodniej stronie stacji, w kierunku dzielnicy Wilda. Zapewni dogodne dojście na wszystkie perony oraz ułatwi komunikację między dzielnicami Poznania. Dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się będą windy z tunelu na peron i do budynku dworca.

Pracują nawet 7 m poniżej torów

Na największej poznańskiej stacji podróżni mogą korzystać z dotychczasowego przejścia podziemnego. Prace przy nowym obiekcie są właściwie zabezpieczone. Ściany szczelinowe i specjalne rozpory gwarantują bezpieczną rozbudowę. Ciężki sprzęt na głębokości nawet 7 m wydrążył już 2/3 wykopu. Już jest on połączony z dotychczasowym przejściem. Z budowy wyjechało prawie 900 wywrotek ziemi. Do prac wykorzystano ok. 55 „gruszek” betonu. Montowane jest zbrojenie, powstaje odwodnienie, które zapewni właściwe utrzymanie obiektu.

Nowy peron w Poznaniu to wsparcie kolejowych podroży

Nowy peron, przy rosnącej liczbie pasażerów, umożliwi zwiększanie liczby połączeń na jednej z największych stacji w Polsce. Zgodnie z harmonogramem budowa rozpocznie się na przełomie roku, po wybudowaniu nowej części przejścia podziemnego (wizualizacje: galeria poniżej).

Dodatkowy dwukrawędziowy peron – 3a, będzie między peronem nr 3 i budynkiem centrum handlowego. Czterystumetrowy peron będzie zadaszony. Dogodny dostęp do pociągów wszystkim pasażerom zapewnią ruchome schody oraz windy. Podróże ułatwi dobre oznakowanie oraz systemem dynamicznej informacji pasażerskiej.