Nowe kąpieliska miejskie w Bydgoszczy: ostatnie dni konsultacji społecznych

Jeszcze do 8 lutego mieszkańcy Bydgoszczy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje na temat dwóch miejskich kąpielisk: w Parku Centralnym nad Brdą oraz nad Balatonem, przypomina UM Bydgoszcz.

Pod koniec ubiegłego roku miasto przedstawiło wizualizacje dwóch otwartych kąpielisk w Bydgoszczy. Nowe miejsca do rekreacji nad wodą ulokowane będą w Parku Centralnym oraz nad Balatonem. 25 stycznia odbyło się spotkanie online, na którym przedstawiciele miasta szczegółowo opowiedzieli co zostało zaplanowane w letnich miejscach rekreacji. Z kolei teraz miasto czeka na opinię bydgoszczan odnośnie mających powstać miejsc. Swoją opinię bydgoszczanie mogą wyrazić na stronie bydgoszcz.pl/kapieliska.

Konsultacje dotyczą kąpielisk w Parku Centralnym oraz nad Balatonem. Kąpielisko w Parku Centralnym przy brzegu Brdy jest unikatowe w skali całego kraju. Powstać tam ma zbiornik o powierzchni 3000 metrów kwadratowych pomiędzy halą Areny Bydgoszcz i przepływającym przez park strumieniem. Zbiornik połączony będzie z rzeką Brdą kanałami zasilającymi i odprowadzającymi wodę. Wraz ze zbiornikiem zaplanowano również powstanie budynku z zapleczem socjalno-gospodarczym, nowych ścieżek i dróg dojazdowych, elementów małej architektury oraz monitoring.

Z kolei na Bartodziejach ma powrócić kąpielisko nad Balatonem, z którego mieszkańcy miasta korzystali jeszcze w latach 80. XX wieku. Koncepcja zakłada powstanie przy południowej części zbiornika plaży, na której rozmieszczone mają być całoroczne stałe parasole przeciwsłoneczne. Po obu stronach plaży powstaną tarasy wyłożone deskami. Zaplecze szatniowo-sanitarne ulokowane zostanie w obiektach rozbudowanej szkółki żeglarskiej. Miasto nie wyklucza również powstania dodatkowego obiektu gastronomicznego i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Koszt kąpieliska w Parku Centralnym to ok. 9,5 mln zł. Budowa kąpieliska nad Balatonem kosztowałaby ok. 4,5 mln zł.