Nowe ładowarki dla elektryków pod Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu

Pod Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu pojawi się 18 nowych punktów ładowania pojazdów elektrycznych GreenWay.

Na zarządzanym przez Interparking Polska parkingu przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu GreenWay Polska zainstaluje 18 punktów ładowania dla samochodów elektrycznych.

GreenWay Polska i Interparking planują poszerzanie współpracy w zakresie kompleksowej budowy infrastruktury ładowania w kolejnych lokalizacjach.

Do końca roku GreenWay Polska odda do użytku 9 ładowarek Wallbox DUO 2x22 kW zainstalowanych na terenie parkingu wrocławskiego Narodowego Forum Muzyki. Punkty ładowania zostaną włączone do ogólnodostępnej sieci ładowania GreenWay. Łącznie z funkcjonującą już w tej lokalizacji ładowarką Ensto 2x22, kierowcy elektryków będą mieli do swojej dyspozycji 20 punktów ładowania o mocy 22 kW każdy.

– Inwestycje w elektromobilność to często projekty bardzo złożone i wymagają kompleksowego podejścia po stronie wykonawcy – mówi Aleksander Czapczyk, Dyrektor Działu Sprzedaży GreenWay Polska. - W ramach finansowanej przez Interparking Polska inwestycji przy Narodowym Forum Muzyki dostarczymy ładowarki, zainstalujemy je i zajmujemy się stroną formalną przedsięwzięcia.

Grupa Interparking jest międzynarodowym inwestorem i zarządcą parkingów obecnym w dziewięciu krajach w Europie. W Polsce firma zarządza łącznie 39 parkingami m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku czy w Krakowie. Przedstawiciele GreenWay Polska i Interparking Polska analizują możliwości współpracy przy kompleksowej budowie infrastruktury ładowania na pozostałych lokalizacjach zarządzanych przez Interparking.

Interparking Polska już od kilku lat wspiera rozwój odnawialnej energii elektrycznej - mówi Robert Falęcki, CEO Interparking Polska - W latach 2018-2019 na parkingach przy Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku uruchomiliśmy panele fotowoltaiczne oraz łącznie 12 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Na parkingu w Balicach w najbliższej przyszłości zbudujemy stację fotowoltaiczną oraz 4 stacje ładowania samochodów elektrycznych. Co więcej, dbając o środowisko, zakupiliśmy samochody elektryczne do przewozu naszych klientów oraz do obsługi dla naszych pracowników serwisu technicznego.