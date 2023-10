Nowe luksusowe miejsce na mapie Kępy Mieszczańskiej. Za nami otwarcie Apartamentów Central Park Wrocław

W ubiegłym tygodniu na wrocławskiej Kępie Mieszczańskiej oficjalnie otwarto luksusową inwestycję Apartamenty Central Park Wrocław. Za projektem stoi arch. Dorota Szlachcic.

W ubiegłą środę, 11 października 2023 roku miało miejsce oficjalne otwarcie Apartamentów Central Park Wrocław, usytuowanych przy ul. Mieszczańskiej 6. Wydarzenie zgromadziło znakomitości, miłośników sztuki, luksusu oraz przedstawicieli władz lokalnych. To wyjątkowy projekt, który stał się symbolem nowoczesności w sercu miasta.

W trakcie eventu można było zwiedzić inwestycję podczas spaceru z przewodnikami i poznać jej najważniejsze udogodnienia, takie jak spa, tężnia, postarzalnia win, siłownia i łaźnia.

Clou wydarzenia było uroczyste przecięcie wstęgi, które odbyło się w atmosferze serdeczności i ogromnego entuzjazmu. Przecięcia dokonali członkowie rodziny, przedstawiciele władz samorządowych oraz twórcy Apartamentów Central Park Wrocław.

W wyjątkowej lokalizacji

Osiedle położone jest bowiem na Wyspie Kępa Mieszczańska. To jedno z ciekawszych miejsc w stolicy Dolnego Śląska. Zaledwie w 10 minut można stąd dotrzeć do Rynku, a okolica jest dobrze skomunikowana z innymi częściami miasta.

W bliskim sąsiedztwie inwestycji powstaje Park Mieszczański. Położenie w pobliżu centrum i w otoczeniu zieleni daje możliwość zarówno korzystania z bogatej oferty kulturalnej i rozrywkowej, jak i efektywnego odpoczynku. Budynek został zaprojektowany tak, aby jak najlepiej wykorzystać lokalizację. Z przestronnych tarasów i balkonów rozpościera się widok na panoramę Wrocławia.

fot. mat. prasowe Gradi Invest

– Od początku chcieliśmy postawić na jakość i przestrzeń. Wybrany do realizacji projekt miał mniej metrów kwadratowych i mieszkań niż pozostałe zgłoszenia. Nie chcieliśmy wykorzystywać maksymalnych możliwości stworzenia jak największej liczby apartamentów, ale zaproponować przyszłym mieszkańcom takie przestrzenie, które pozwolą na pełne komfortu życie – mówi Krzysztof Gradecki, prezes Gradi Invest. Jak dodaje: – Cieszymy się, że nasza inwestycja została doceniona przez międzynarodowe jury. Istotnie wyróżnia się ona na rynku pod względem standardu i nowoczesnych rozwiązań.

Wśród nich można wymienić między innymi usługę concierge, strefę SPA, siłownię czy postarzalnię win. To udogodnienia, które nie są często spotykane na polskim rynku – i nawet w segmencie premium stanowią rzadkość. W inwestycji zaprojektowano również zielone dachy, a na jej terenie – kameralne patio. Osiedle ozdabiają również rzeźby znanego wrocławskiego artysty, Oskara Zięty.

fot. mat. prasowe Gradi Invest

Z troską o środowisko

– W Central Park Wrocław zastosowaliśmy wiele technik przyjaznych środowisku. Samo zaprojektowanie zielonych dachów daje wiele korzyści: dodatkową izolację termiczną zimą i ochronę przed nagrzewaniem latem, magazynowanie wody, poprawa mikroklimatu czy tworzenie ekologicznych nawierzchni, które rekompensują zajętą przez budowę powierzchnię – wylicza Gradecki. Jak dodaje: – Zielone dachy pozwalają też filtrować powietrze ze szkodliwych substancji i pyłu bądź redukować elektrosmog. Taki zabieg pozwala też naturalnie wkomponować budynek w otoczenie, łącząc go niejako z zabytkowymi, dawnymi budynkami wojskowymi na Wyspie Kępa Mieszczańska.

Do budowy inwestycji zostały wykorzystane cegły z rozbiórki starych budynków. Takie podejście to jeszcze rzadkość na rynku deweloperskim. Zastosowano też zamknięty cykl technologii obróbki wody i wentylację z odzyskiem ciepła.

Do ogrzewania centralnego oraz obiegu wentylacyjnego wykorzystano niskotemperaturowe pompowane ogrzewanie wodne z własnym źródłem ciepła. Do monitorowania systemów w budynku oraz utrzymania roślin służy Centralny System Zarządzania Budynkiem (BMS), z kolei do kontroli instalacji w mieszkaniach – inteligentny system Smart Home.

Inwestycja została zaprojektowana przez wielokrotnie nagradzaną Dorotę Szlachcic, autorkę takich projektów jak m.in. wrocławskie Afrykarium, wysokogórskie schronisko w Himalajach czy oceanarium w Angoli.

Apartamenty Central Park Wrocław zdobyły uznanie w tegorocznym międzynarodowym konkursie architektonicznym European Property Awards, zwyciężając w kategoriach „Best Mixed Use Development" i „Best Mixed Use Architecture". Wyróżnienia stanowią potwierdzenie oryginalności oraz wysokiej jakości inwestycji, jak również przemyślane wykorzystanie lokalizacji.