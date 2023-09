Nowe miejsce kultury na mapie Gdyni. Oto Przystań Widna 2A na Witominie

26 września br. otwarto Przystań Widna 2A w Gdyni. To kolejne miejsce na mapie miasta przeznaczone pod działalność kulturalną i sąsiedzką.

REKLAMA

Na gdyńskim Witominie powstał nowy ośrodek kulturalno-społeczny - Przystań Widna 2A.

Kompleks tworzą dwukondygnacyjne budynki: domu sąsiedzkiego oraz Biblioteki Witomino.

To projekt studia Dynamo Produce Marzena Wytrykusz, Hago Architekci Andrzej Gołębiewski oraz Jakub Piórkowski PB Studio.

Przystań Widna 2A w Gdyni mieści się w centrum Witomina – na skrzyżowaniu ulic Chwarznieńskiej i Rolniczej. Projekt obiektu wyłoniono w konkursie architektonicznym. Sąd konkursowy przyznał główną nagrodę projektowi stworzonemu przez studia Dynamo Produce Marzena Wytrykusz, Hago Architekci Andrzej Gołębiewski oraz Jakub Piórkowski PB Studio. 26 września nastąpiło oficjalne otwarcie obiektu.

– Zapraszam wszystkich serdecznie do Przystani Widna 2A, do nowego i wyjątkowego miejsca na Witominie. To przestrzeń aktywności w domu sąsiedzkim i spotkań z kulturą w Bibliotece Gdynia; w nowoczesnych, dostępnych dla wszystkich wnętrzach – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Przystań Widna 2A powstała na obszarze objętym rewitalizacją, czyli intensywnymi działaniami poprawiającymi warunki i jakość życia mieszkańców. Oprócz oferty umożliwiającej ciekawe spędzenie czasu będzie też możliwość otrzymania wsparcia od specjalistów czy udziału w zajęciach pozwalających zdobyć nowe umiejętności. Otwarcie Przystani na Witominie to ważny dzień dla całej lokalnej społecznośc; zyskuje ona miejsce z ogromnym potencjałem, jakiego tu wcześniej nie było.

Przystań Widna 2A tworzą dwukondygnacyjne budynki: domu sąsiedzkiego oraz Biblioteki Witomino. Wyróżniają je duże okna oraz jasna elewacja osłonięta od strony skrzyżowania drewnianą, ażurową kurtyną. Są w pełni dostosowane do potrzeb osób w różnym wieku i o różnej sprawności. W obu budynkach są windy, nie ma progów, drzwi są szerokie, a sufity akustyczne, czyli nie powstaje pogłos. Prowadzący na patio chodnik jest nachylony pod kątem umożliwiającym poruszanie się tu wózkiem.

– Przystań Widna 2A to pierwsza gdyńska Przystań, którą zbudowaliśmy praktycznie od zera, rozmawiając z mieszkańcami, pytając o ich oczekiwania – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Zapraszam do korzystania z zasobów Biblioteki Witomino, zapraszam do Domu Sąsiedzkiego. Czekają tu sale: konferencyjna i warsztatowa, gdzie będą mogli państwo spotykać się, brać udział w zajęciach, ale przede wszystkim poznawać się i aktywizować. Taki jest cel tworzenia sieci Przystani.

Łączna powierzchnia użytkowa budynków to blisko 900 m kw. Całości dopełnia przestronne, amfiteatralne patio z małą architekturą, fontanna posadzkowa oraz zieleń: trawy i byliny. Trzeba podkreślić, że nie wycięto żadnego drzewa: cztery drzewa kolidujące z inwestycją zostały przesadzone, a zasadzono 17 nowych.

Co ciekawe, nawierzchnię patio i podłogi budynków wykonano z tego samego materiału. Dzięki temu kompleks tworzy spójną całość. Można do niego dostać się z czterech stron: w zamyśle głównym wejściem jest to od strony skrzyżowania ul. Rolniczej i Chwarznieńskiej. Dojazd samochodem: ul. Widną. Przy Przystani powstał parking.

Na gdyńskim Witominie powstał nowy ośrodek kulturalno-społeczny - Przystań Widna 2A., fot. Przemysław Kozłowski

Tyle na zewnątrz, a co w środku? W Domu Sąsiedzkim na mieszkańców czekać będzie m.in. wielofunkcyjna sala sąsiedzka, dostępna kuchnia przeznaczona na warsztaty kulinarne, miejsca spotkań i warsztatów oraz sala do ćwiczeń.

W Bibliotece Witomino będą działać połączone filie znajdujące dotąd przy ul. Narcyzowej i w Leśniczówce: z bogatym księgozbiorem, ofertą wydarzeń kulturalnych dla osób w każdym wieku i takie nowinki jak dwustronna mapa do gier bitewnych, piłkarska mata do dryblingu czy hula hopy.