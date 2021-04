Nowe muzea w Polsce. Na te obiekty czekamy!

Miłośnicy sztuki, historii i szeroko pojętej kultury mają na co czekać. W najbliższych miesiącach otwarte zostaną: Muzeum Bursztynu w Gdańsku, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku oraz Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. W budowie są m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego, a na etapie projektowania – kolejne obiekty.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych najbliższych lat w stolicy. Budynek wpisze się w pustkę przed budynkiem Pałacu Kultury i Nauki i ma być wizytówką miasta. Za projekt muzeum odpowiada pracownia Thomas Phifer and Partners.

W obiekcie, poza funkcją muzealną znajdą się również sala kinowa na 150 osób, księgarnia oraz bistro. Na ogólnodostępnym poziomie 0, poza przestrzeniami wystawienniczymi zaplanowana jest również przestrzeń edukacyjna i audytorium. Minimalistyczna architektura budynku nawiązuje do podstawowych form geometrycznych i charakteryzuje się czystą formą bryły.

Budynek tworzą dwa prostopadłościany, które kontrastują ze sobą wielkością i ustawieniem. Szczególną rolę w architekturze Muzeum odgrywa biały beton architektoniczny, będący głównym materiałem elewacyjnym, a nad którego kolorem pracowano przez wiele miesięcy.

– Gmach, który będzie dawał ludziom poczucie przejrzystości, otwartości, będzie wciągał do środka, a nie stanie się barierą – musi być obecny na placu w taki oto zapraszający sposób. Obiekty rozmieszczone na parterze budynku muszą być całkowicie widoczne z zewnątrz, tak, by stawały się częścią życia miasta, częścią życia ludzi tędy chodzących. Potrzebujemy tu otwartego planu, otwartych galerii. Te same cechy ma mieć także przestrzeń ogólnodostępna na parterze – te miejsca, gdzie ludzie przychodzą, by się spotkać, by rozmawiać, by uczestniczyć w wydarzeniach. Mamy się tu czuć wolni, niezobligowani do robienia czegoś konkretnego, niezobligowani do wydawania pieniędzy – mówi o swoim projekcie arch. Thomas Phifer.

Budowa ma zakończyć się w 2023 roku.

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Budowa Muzeum Historii Polski i równolegle powstającego Muzeum Wojska Polskiego jest elementem szerszego projektu przekształcenia Cytadeli Warszawskiej w otwartą dla wszystkich przestrzeń publiczną. Dzięki nowym inwestycjom Cytadela, po ponad 200 latach izolacji, stanie się parkiem kultury, miejscem zarówno spotkania z przeszłością i poszerzania wiedzy, jak i codziennego odpoczynku czy wydarzeń kulturalnych. Za projekt odpowiada pracownia WXCA.

Muzeum Historii Polski będzie jednym z najnowocześniejszych muzeów powstających obecnie w Polsce i Europie, odwiedzanym przez ok. 500.000 gości rocznie. Będzie miejscem wielowymiarowego kontaktu z historią Polski, refleksji, a także dyskusji, zdobywania wiedzy, kontaktu z kulturą, ośrodkiem życia społecznego.