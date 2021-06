Nowe oblicze łódzkiej Włókienniczej

Jak wyglądają kolejne artystyczne elewacje przy ul. Włókienniczej w Łodzi? Przyglądamy się wykonywanym pracom.

– To będzie wyjątkowy rok w programie rewitalizacji. Efekty rewitalizacji możemy podziwiać już od pewnego czasu, ale to co się dzieje na ulicy Włókienniczej, zapiera dech w piersiach. I nie mam wątpliwości, że robimy naprawdę dobrą robotę. Nie dość, że remonty idą pełną parą, to właśnie w tym roku rozpoczęliśmy odsłanianie przepięknych artystycznych fasad. Takich fasad nie ma żadne inne miasto. Nie tylko odrestaurujemy zabytkowe detale, ale stworzymy zupełnie nowe elewacje poprzez połączenie zabytkowej tkanki ze sztuką współczesną. Tak jak obiecaliśmy, ulica Włókiennicza będzie symbolem rewitalizacji. To proces wyjątkowy z kilku powodów – na uliczce o długości niespełna 500 metrów, kompleksowo wyremontujemy aż 13 budynków, powstaną w nich 223 komfortowe mieszkania komunalne, 5 lokali chronionych, 32 lokale dla mikroprzedsiębiorców oraz świetlice środowiskowe dla najmłodszych mieszkańców śródmieścia Łodzi. W tym roku zakończymy remonty w 10 budynkach. Wartość wszystkich inwestycji przy Włókienniczej to 90 mln zł – mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Łodzi i dodaje: – Trwa już przebudowę samej ulicy Włókienniczej, która będzie miała formę woonerfu bez wyznaczonego przedziału między jezdnią a chodnikiem. Zostanie wyłożona kostką kamienną o różnorodnych barwach, mającą tworzyć główną kompozycję artystyczną. Na części jezdni zostanie zachowany ruch kołowy, ale w ograniczonym zakresie. W ramach inwestycji urządzony zostanie też park kieszonkowy z placem zabaw. Po obu stronach ul. Włókienniczej zostaną posadzone drzewa, o których stan będzie dbać automatyczny system nawadniający. Nie zabraknie też krzewów, pnączy, kwiatów i traw. Ulica Włókiennicza stanie się miejscem, które będzie dumą łodzian i jedną z największych atrakcji turystycznych naszego miasta. To tu będzie wieczorami tętnić życie dzięki małym kawiarenkom, to tu będzie można kupić wyjątkowe, oryginalne wyroby łódzkich projektantów.

Remont ulicy Włókienniczej będzie obejmował również wszystkie instalacje podziemne. Zmodernizowana zostanie kanalizacja, sieć wodociągowa i gazowa. Powstanie też sieć grzewcza dla remontowanych kamienic oraz zostanie zmodernizowana sieć elektryczna. Wraz z nią pojawi się nowe oświetlenie ulicy.

Ale kamienice to nie wszystko. Jeszcze w tym roku łodzianie będą mogli cieszyć się zupełnie nowym pasażem Hilarego Majewskiego, który poprowadzi od ulicy Włókienniczej do ulicy Stefana Jaracza. W pasażu posadzone zostaną grusze, tulipanowce amerykańskie i kilka tysięcy krzewów. Centrum Łodzi wzbogaci się o nową zieloną przestrzeń, gdzie będzie można spędzić wolny czas, pobawić się z dzieckiem czy po prostu przyjść i porozmawiać ze znajomymi.