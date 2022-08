Nowe osiedle w Krakowie obiecuje życie w sąsiedztwie natury

W Krakowie, na Prądniku Białym wśród łąk powstaje osiedle Maciejkowa Apartments, które przyszłym mieszkańcom obiecuje życie wśród natury.

REKLAMA

Maciejkowa Apartments to powstające w Krakowie 22 nowoczesne apartamenty w łąkowej scenerii.

Za projektem krakowskiego osiedla stoją architekci z biura DZMT.

W projekcie osiedla zadbano o kontakt z naturą i czyste powietrze (apartamenty położone są w centrum krakowskiego korytarza powietrza).

Postępująca urbanizacja, coraz szybsze tempo życia i zgiełk gwarnego miasta sprawiły, że porzucamy betonowe pola na rzecz zielonych łąk, asfaltowe drogi zastępujemy leśnymi ścieżkami, a zamiast drapaczy chmur pragniemy podziwiać krajobrazy, które koją oczy zielenią.

Przyrodę chcemy także gościć w naszych domach, co doskonale rozumieją architekci biura DZMT, którzy zaprojektowali niezwykłe, krakowskie osiedle Maciejkowa Apartments.

Maciejkowa Apartments, proj. DZMT, fot. mat. prasowe OknoPlus

Życie w zgodzie z naturą okazało się czymś więcej niż tylko ulotnym trendem czy szybko mijającą modą. Rozumieją to zarówno coraz bardziej świadomi inwestorzy i konsumenci, jak i cała branża budowlana, na której spoczywa dziś niemała odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji konstrukcyjno-projektowych oraz wybieranie takich technologii, na których zyska nie tylko człowiek, ale również planeta.

Abyśmy mogli prawidłowo funkcjonować, w miejscach, w których na co dzień przebywamy, musimy mieć zapewnioną odpowiednią temperaturę, dużą ilość promieni słonecznych, stały dostęp do dobrej jakości powietrza oraz ciszę. Kluczem do spełnienia wszystkich tych wymagań jednocześnie jest oparcie architektury o energooszczędne i pasywne budownictwo, minimalizacja śladu węglowego, wykorzystanie naturalnych zasobów odnawialnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku. I taka właśnie idea przyświecała projektantom, którzy powołali do życia krakowskie osiedle Maciejkowa.

Maciejkowa Apartments, czyli życie na łące

Maciejkowa Apartments to 22 nowoczesne apartamenty w łąkowej scenerii – i to dosłownie. Miejscowy Plan „Łąki Tonie” w najbliższej okolicy jest gwarancją hektarów niezabudowanych terenów zielonych, co stało się naturalną inspiracją dla specjalistów z biura DZMT.

- Tęsknota za slow life, prostotą i zielenią znajduje swoje odzwierciedlenie w koncepcji nowoczesnych budynków – mówi Bernadetta Kwiecień, ekspert DZMT.

– Wizję Maciejkowej oparliśmy więc o 4 solidne filary, które doskonale wpisują się w założenia ekologii i ekonomii, tj. FEEL FREE – odetchnij we własnym przydomowym ogródku, który wyniesie kontakt z naturą na zupełnie nowy poziom; SMOG LESS – zamieszkaj w centrum korytarza powietrznego, tzw. „Płuc Krakowa”; MORE SPACE – poczuj się swobodnie, parkuj bez problemu; TRAFFIC LESS – odpocznij od miejskiego zgiełku – dodaje Bernadetta Kwiecień.

Ale to nie wszystko, co w kontekście 2 razy EKO ma do zaoferowania ten niezwykły projekt. Pompy ciepła, rekuperacja, przygotowanie pod fotowoltaikę – to tylko część udogodnień, które stanowią ukłon w stronę komfortu mieszkańców i kondycji planety. Nad ciepłem, ciszą i ogromną ilością naturalnego światła we wnętrzach czuwają zaś nowoczesne rozwiązania OknoPlus.