Nowe osiedle w zielonej części Tarchomina. Sikora Wnętrza dla Bouygues Immobilier Polska

Nową inwestycję na warszawskiej Białołęce wybuduje Bouygues Immobilier Polska. Przy ulicy Talarowej powstanie Nova Talarowa, budynek o charakterystycznym kształcie z wewnętrznym patio i 142 mieszkaniami. Za projektem wnętrz stoi Sikora Wnętrza.

Nowe osiedle powstaje w zielonej części Tarchomina.

To najnowsza inwestycja Bouygues Immobilier Polska w Warszawie.

W trzypiętrowym budynku znajdą się jedne z niewielu kawalerek w okolicy, mieszkania z antresolami i przestronne lokale z tarasami.

Aranżacja części wspólnych inwestycji nawiązuje do terenów nadwiślanych i otaczającej natury.

Śledzimy trendy na rynku i wiemy dokładnie, jakich mieszkań poszukują klienci. Są to przede wszystkim kompaktowe lokale 2-pokojowe oraz kawalerki, idealne jako mieszkanie na start, ale także jako inwestycja na wynajem. Tak też zaprojektowaliśmy Novą Talarową - dla rodzin i dla osób poszukujących mieszkań w dobrze skomunikowanej i rozwijającej się dzielnicy – mówi Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Nova Talarowa powstanie niedaleko Essentiel Talarowa, osiedla, które pod koniec 2022 roku deweloper przekazał do użytkowania mieszkańcom.

Klasyka w otoczeniu zieleni

Nova Talarowa zostanie zbudowana na planie litery U. Bryła budynku będzie się charakteryzowała minimalistyczną architekturą i jasną kolorystyką przełamaną drewnem na elewacji i grafitowymi balustradami balkonów.

Budynek będzie miał trzy piętra – na parterze znajdą się mieszkania z ogródkami, a wybrane lokale będą posiadały antresole i tarasy na dachu. Do pozostałych będą należały balkony.

W Novej Talarowej zaplanowano mieszkania o metrażach od 26 do 115 mkw. Od kawalerek po mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. W części z nich zaplanowano również okno przy samej kuchni, co umożliwia oddzielenie tych pomieszczeń od siebie.

– Postawiliśmy na komfort wszystkich mieszkańców. Zaprojektowaliśmy nawet antresole w wybranych kawalerkach, co automatycznie daje klientom większą możliwość aranżacji przestrzeni i wydzielenia strefy nocnej. W Novej Talarowej posiadamy również poszukiwane na rynku mieszkania dwustronne narożne – podkreśla Cezary Grabowski.

Aranżacja części wspólnych inwestycji nawiązuje do terenów nadwiślanych i otaczającej natury. Ich stylistyka stanowi kontynuację ponadczasowej i geometrycznej formy budynku, a drewno we wnętrzach koresponduje z wykończeniem wewnętrznych części balkonów. W częściach wspólnych użyto m.in. tkaninowych tapet oraz wielkoformatowych kafli w barwach nawiązujących do kolorów ziemi.

Wyjątkowość części wspólnych opiera się na unikalnych materiałach oraz kompozycji. Całość uzupełniona jest geometrycznymi pionowymi elementami wykonanymi ze stali i drewna, które zwieńczone są cokołem zawierającym nastrojowe oświetlenie. Zmiękczeniem kompozycji są okrągłe ramy z widokiem okolicznej Wisły. To właśnie te elementy stanowią figurę kompozycyjną i nadają przestrzeni delikatności – wyjaśnia prof. Jan Sikora, autor koncepcji wnętrz i właściciel pracowni Sikora Wnętrza.

Centrum Novej Talarowej stanowi patio, na którym zaplanowano plac zabaw, a także miejsce do wypoczynku. Znajdą się tam ławki, budki lęgowe i karmniki dla ptaków oraz roślinność. Zieleń w postaci pnączy pojawi się także na konstrukcjach wertykalnych budynku, a zadaszenia ramp zjazdowych do garażu pokryte zostaną roślinami. Dodatkowo na dachu znajdzie się jasna membrana, która zapobiega przegrzewaniu się mieszkań w lecie. W podziemnej hali garażowej będzie mogło zaparkować 116 samochodów, a na zewnątrz – 29.