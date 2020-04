Nowe otwarcie Nobu Hotel Warsaw. Czym zaskoczy hotel Roberta De Niro?

Otwarcie Nobu Hotel Warsaw zostało przełożone. Pierwotnie pierwszy w Polsce hotel Nobu miał ruszyć w czerwcu br. Jednak oficjalnie otworzy swoje podwoje w sierpniu br. Marka została założona przez szefa kuchni Nobu Matsuhisę, aktora Roberta De Niro i producenta filmowego Meira Tepera. Unikalnym elementem dla marki Nobu jest architektura i pod tym względem każdy hotel na świecie jest inny, bo dopasowany do ducha miejsca, w którym powstał. Co nas czeka w warszawskim hotelu Nobu?

Unikalnym elementem dla marki Nobu to architektura i pod tym względem każdy hotel na świecie jest inny – dopasowany do ducha miejsca, w którym powstał. W Warszawie, u zbiegu ulic Koszykowej i Wilczej zrealizowano niezwykły projekt, łączący wyremontowane, historyczne skrzydło kamienicy, w której do niedawna mieścił się Hotel Rialto, oraz obecnie budowaną zupełnie nową część, której fasada zachwyca szkłem, kamieniem i naturalną zielenią zasadzoną na zewnętrznych tarasach. Istotnym elementem jest nowa część powstająca przy ulicy Wilczej, zaprojektowana przez Medusa Group, która wraz z kalifornijskim studiem PCH tworzy też projekt wnętrz hotelu.

Wewnątrz czekają nas harmonijnie uzupełniające się światy. Pokoje w kamienicy odwołują się do eleganckiego, klasycznego stylu oraz najlepszych tradycji warszawskiej architektury i sztuki. Z kolei w nowym skrzydle znajdziemy nowoczesny i minimalistyczny design. Oprócz 117 pokoi i restauracji, w Nobu Hotel Warsaw znajdziemy także strefę wellness, Nobu Café, Nobu Bar oraz przestrzeń eventową.

Nie tylko design zaskoczy, ale też i kuchnia

Kuchnia Matsuhisy jest niepowtarzalna i zaskakująca, ponieważ rzemiosło japońskiego mistrza sushi łączy się w niej z doświadczeniami i smakami, jakie Nobu zebrał, pracując przez wiele lat w Peru. Z powodu braku typowo japońskich składników, musiał wykazywać się dużą kreatywnością, która szybko stała się jego znakiem rozpoznawczym. W Nobu Warsaw będzie można skosztować wszystkich smaków charakterystycznych dla Nobu, m.in. legendarnego czarnego dorsza z aksamitnym sosem miso, sashimi „New Style” przypiekanych olejem sezamowym, tatara z tuńczyka w aromatycznym sosie sojowo-wasabi z dodatkiem kawioru z jesiotra syberyjskiego Osetra, chrupiącej wieprzowiny z słodko-ostrym sosem miso, grilowanej japońskiej wołowiny Wagyu w pięciu kulinarnych odsłonach oraz doskonałego wyboru sushi i rolls z najwyższej jakości owoców morza.

Charakterystyczne dla wszystkich hoteli Nobu jest także podejście do obsługi, które można opisać słowem „omotenashi”. Oznacza ono dbanie o gości z pełnym oddaniem i staranie się, by odpowiadać na ich potrzeby, zanim jeszcze zostaną wypowiedziane. To wszystko dzieje się w bezpretensjonalnej, radosnej atmosferze, która sprawia, że w Nobu czujemy się jak w drugim domu.