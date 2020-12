Nowe perony i przystanki na trasie do Wisły

Dostęp do pociągów na trasie Chybie – Skoczów zwiększy nowy przystanek Skoczów Bajerki i przebudowane perony na pozostałych przystankach.

W grudniu możliwe będą podróże koleją do Wisły. Dzięki pracom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na trasie Chybie – Skoczów, dostęp do pociągów zwiększy nowy przystanek Skoczów Bajerki i przebudowane perony na pozostałych przystankach. Kontynuowane będą prace od Goleszowa do Cieszyna. Inwestycja za 460 mln zł jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach RPO województwa śląskiego.

Pasażerowie skorzystają z nowego przystanku Skoczów Bajerki. Nowe perony na stacjach Pierściec i Skoczów oraz na przystankach Chybie Mnich i Zaborze czekają już na przyjęcie podróżnych.

Wykonawca przebudował obiekty na odcinku Bronów – Skoczów. Zakres robót objął m.in. most na Wiśle w Skoczowie. Między Bronowem a Skoczowem położono 14 km nowych torów. Wymieniono rozjazdy w Bieniowcu oraz na stacjach Pierściec i Skoczów. Prace postępują na linii Goleszów – Cieszyn oraz w stacji Cieszyn. Usunięto już stare tory i elementy sieci trakcyjnej. Przebudowywane są przystanki i obiekty inżynieryjne. W grudniu podróżni skorzystają z nowego peronu na stacji Cieszyn.

Budowane jest lokalne centrum sterowania w Skoczowie. To miejsce, z którego dyżurni ruchu wspierani przez nowoczesne systemy komputerowe, będą obsługiwać stacje Pierściec, Skoczów, Goleszów, Ustroń, Ustroń Polana i Wisła Uzdrowisko. Nowoczesne urządzenia zapewnią bezpieczniejsze i sprawniejsze podróże oraz przewóz ładunków.