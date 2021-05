Nowe perony, przejścia i wiadukt w Dąbrowie Górniczej

Podróżni ze stacji Dąbrowa Górnicza będą mieć lepszy dostęp do pociągów. Na stacji są nowe perony i przejścia podziemne, powstaje także nowy wiadukt.

REKLAMA

W maju podróżni wygodniej wsiądą do pociągów w Dąbrowie Górniczej.

Na półmetku są prace przy wiadukcie kolejowym, przejściu pieszo-rowerowym oraz przejściu na perony.

Wspólne prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Gminy Dąbrowa Górnicza prowadzone są w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”.

W maju na stacji Dąbrowa Górnicza podróżni skorzystają z efektów prac. Dostępna jest jedna z dwóch krawędzi nowego peronu i dojście nowym przejściem podziemnym. Pociągi pojadą nowym torem. Wymieniono rozjazdy i sieć trakcyjną. Rozpoczyna się kolejny etap prac. Przejście przez tory od ul. Kolejowej zostanie przesunięte na wysokość budynku dworca. Po zakończeniu prac przejście pod torami połączy perony stacji Dąbrowa Górnicza z projektowanym centrum przesiadkowym oraz parkingami przy ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego.

Przeczytaj także >> W Żelistrzewie powstanie ekologiczny dworzec

Dla większego bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. budują wiadukt kolejowy w rejonie stacji Dąbrowa Górnicza. Wiadukt przeszedł próby obciążeniowe i pojadą nim pociągi. Pod nowym obiektem będzie ulica, chodnik i ścieżka rowerowa. Przy ul. Konopnickiej – w miejscu przejazdu w poziomie szyn - powstaje podziemne przejście pieszo-rowerowe. Od 11 maja na okres letni wróci ruch drogowy. Roboty zostaną wznowione po wakacjach.

Nowe perony będą wyposażone w wiaty, ławki, oświetlenie, nagłośnienie i dynamiczną informację podróżnych. Peron wyspowy będzie dostępniejszy, ponadto powstanie dodatkowy peron i tor od strony ul. Kolejowej. Przejścia zostaną wyposażone w windy i dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. W stacji Dąbrowa Górnicza będą przebudowane tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem. W ramach przebudowy stacji zostanie również zabezpieczony teren pod dodatkowe tory i peron dla kolei aglomeracyjnej od strony ul. Limanowskiego.

Wspólne prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Gminy Dąbrowa Górnicza prowadzone są w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. Wartość inwestycji to ok. 190 mln zł, w tym udział PLK to 38 mln zł. Projekt ubiega się o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace planowane są do końca 2022 roku.