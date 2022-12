Nowe podejście do projektowania miast

Rewitalizacja zaniedbanych lub zapomnianych części miast sprawia, że stają się one bardziej przyjaznymi miejscami do życia. W 2023 roku w życie wejdą długo wyczekiwane przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym – mają być one receptą na właściwe podejście do odnawiania zniszczonych budynków i zdegradowanych terenów miejskich. Co dokładnie się zmieni? I w jaki sposób deweloperzy realizują założenia dobrej rewitalizacji?

Chociaż zwykle rewitalizację przeprowadza się na ograniczonym obszarze, ostatecznie może ona oddziaływać na całe miasto. Widać to szczególnie na przykładzie dużych polskich ośrodków, które mocno zmieniły się w czasie transformacji ustrojowej. Był to oczywiście efekt wysokiej dynamiki destrukcji, która wynikała z likwidacji wielu zakładów przemysłowych.

Rewitalizacja nie jest jednak wyłącznie odrestaurowaniem zniszczonego budynku czy zaniedbanego terenu. To również proces, którego celem jest podkreślenie historycznych walorów danego miejsca, a w przypadku nowych inwestycji mieszkaniowych – harmonijne wpisanie ich w tkankę miejską.

Dlatego też dobra rewitalizacja jest działaniem, które powinno uwzględniać aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe i funkcjonalne.

Duże zmiany w planowaniu zagospodarowania przestrzennego

Dyskusja o projektowaniu miast toczy się od wielu lat. Oczekuje się, że pojawią się rozwiązania, które będą efektywnie przeciwdziałały chaosowi i brakowi konsekwencji w planowaniu przestrzeni, w ujęciu długoterminowym. Pożądane zmiany mają również wzmocnić funkcjonowanie obszarów zielonych, które w związku z wcześniejszymi decyzjami, mocno ucierpiały lub zaczęły wręcz zanikać.

Proces kompleksowego wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych wkrótce czekają zmiany. Nowa ustawa o projektowaniu przestrzeni jest na etapie opiniowania i wejdzie w życie w 2023 roku. W znacznym stopniu wyeliminuje ona problem tzw. punktowego planowania rozwoju, co przełoży się na wizję postępu całych obszarów, dzielnicy czy miasta, a nie tylko danej inwestycji.

Co dokładnie zmieni się w przepisach?

Nowelizacja ma wprowadzić pojęcie planu ogólnego, który będzie obowiązkowo uchwalany dla każdego obszaru w granicach gminy. Wdrożony zostanie również zintegrowany koncept inwestycyjny. Ma on być formą planu miejscowego i zastąpić rozwiązania tzw. specustawy mieszkaniowej.

Ustawodawcy proponują także nieodpłatny Rejestr Urbanistyczny, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Jego podstawową funkcją będzie ustalenie i przedstawienie zasad zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do rozbudowy.

Powstaną także zmiany w decyzjach o warunkach zabudowy, które do tej pory, zamiast opierać się na podstawie miejscowych struktur, powstawały w ramach tzw. wyłączeń.