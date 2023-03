Nowe połączenie dla katowickich rowerzystów

Wybrano wykonawcę rozbudowy ul. Hallera, która uwzględnia połączenie dla rowerzystów. Tym razem sieć, która obecnie liczy łącznie około 190 km, wzbogaci się o ponad 1,3 km odcinek. Po uprawomocnieniu się wyboru podpisana zostanie umowa z wykonawcą, który inwestycję o wartości 5,5 mln zł zrealizuje w 12 miesięcy.

Na realizację inwestycji zarezerwowano budżet w wysokości 5,6 mln zł., a wykona ją konsorcjum firm ZRD I TZ „ROMUS" i SANEL.

Nowa inwestycja to pierwszy z dwóch etapów połączenia ul. Konnej z ul. Techników i al. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5. – Inwestycja dotyczy połączenia rowerowego, które w większości będzie drogą rowerową. Natomiast z uwagi na uwarunkowania infrastrukturalne w rejonie skrzyżowania z ul. Kuśnierską stanowić będzie drogę dla pieszych i rowerów – zaznacza Paweł Sucheta, zastępca naczelnika wydziału transportu i dodaje, że połączenie będzie zaczynało się w rejonie skrzyżowania z ul. Wandy i zostanie poprowadzona wzdłuż ul. Hallera w stronę S86 aż do ul. Pogodnej, gdzie odbije w stronę torów kolejowych i równolegle do nich poprowadzi rowerzystów w kierunku al. Niepodległości. Mieszkańcy Dąbrówki Małej i Burowca zyskają przeznaczoną rowerzystom infrastrukturę, odseparowaną od ruchu pieszych i samochodów, co wpływa przede wszystkim na bezpieczeństwo, ale również komfort podróży na jednośladach.

- Infrastruktura rowerowa jest w Katowicach sukcesywnie rozwijana. Teraz przyszedł czas na budowę odcinka liczącego 1,3 km w rejonie ulicy Hallera, który docelowo zostanie połączony z trasą rowerową nr 5, co usprawni przemieszczanie się w tej części Katowic. Inwestycja poprawi połączenie rowerowe z miejskim basenem Burowiec, a także będzie istotna w kontekście powstającej Doliny 5 Stawów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - W tym roku na budowę infrastruktury rowerowej przeznaczymy w Katowicach ponad 28 mln zł. W sumie planowana w tym roku jest budowa 8 km dróg rowerowych – dodaje.

Na inwestycji skorzystają jednak nie tylko rowerzyści. Zakres prac obejmuje między innymi ciągi piesze, peron przystankowy przy ul. Hallera, przebudowę zjazdów, wykonanie sygnalizacji świetlnej, przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogowego. Roboty rozpoczną się w drugim kwartale tego roku i potrwają do 12 miesięcy.

W kolejnym etapie zadania pracami zostanie objęta ul. Korczaka. Inwestycja będzie dotyczyć odcinka od rejonu skrzyżowania z ul. Wandy do okolic skrzyżowania z ul. Borki. Przetarg dla tej inwestycji planowany jest na pierwszą połowę tego roku.

Budowa kolejnych dróg dla rowerów

Sieć katowickich dróg dla rowerzystów konsekwentnie rozrasta się o nowe odcinki. Trwają odbiory drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułaskiego, na odcinku od ul. Szeptyckiego do ul. Sikorskiego, a także zjazdu pod Rondo im. gen. Jerzego Ziętka. Jednocześnie prowadzone są prace na ulicy Gospodarczej, gdzie powstaje kontynuacja wybudowanej już drogi rowerowej, biegnącej od ul. Pułaskiego, przez Dolinę Trzech Stawów w rejonie Sztauwajerów, wzdłuż Autostrady A4 oraz wzdłuż terenu Campingu, aż do włączenia w ul. Gospodarczą. Od strony wschodniej nowa droga połączy się z około 2,5 km trasą rozciągniętą pomiędzy ul. Szopienicką w Nikiszowcu a Giszowcem.

- Razem z miastem Katowice prowadzimy intensywne prace nad rozwojem infrastruktury, która umożliwia bezpieczne i komfortowe poruszanie się na jednośladach. Rozpoczęły się roboty związane z budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Francuskiej, na odcinku pomiędzy ul. Lotnisko a ul. Trzech Stawów. Aktualnie trwają prace projektowe dla połączenia ul. Barbary z ul. Kościuszki, połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy i trasą rowerową nr 5, a także połączenia wzdłuż ul. Francuskiej na odcinku od ul. Lotnisko do ul. Damrota – wymienia Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A.