Nowe pomysły dla Wisły m.in. tęczowa instalacja świetlna

Rewitalizacja leśnej plaży, huśtawki, tęczowa instalacja świetlna, którą można podładować telefon. To tylko niektóre z wiślanych pomysłów zgłoszonych do warszawskiego budżetu obywatelskiego 2023 .

- Znacząco wzbogacona została oferta rekreacji i stołecznej żeglugi pasażerskiej. Do budżetu obywatelskiego zgłoszono cykle spływów kajakowych, zajęć SUP czy całosezonowe rejsy bezpatentowymi łodziami motorowymi. Potwierdza to aktualność przedwojennego hasła „Pracuj na lądzie odpoczywaj na wodzie – mówi Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta ds. Wisły.

Na centrum wiślanej rekreacji wyrasta Port Czerniakowski – na rogu ulicy Zaruskiego i Czerniakowskiej. W ubiegłym roku w basenie portu pojawiła się pływająca sauna. Po kilku miesiącach obiekt stał się najpopularniejszym miejscem zimowego wypoczynku nad rzeką.

Nowy proponowany projekt przewiduje tam dodatkowo strefę obiektów na podczerwień uzupełnioną o balie z zimną wodą. A kolejny cykl bezpłatnych zajęć „na czasy po-Covidowe" łączący trzy sprawdzone metody odnowy biologicznej: termoterapii saunowej, terapii oddechowej oraz dziedziny naturalne (niefarmakologiczne) metody redukcji depresji.

Na lądzie

Kto gra w padla? Miłośnicy tej dyscypliny sportu – przypominającej skrzyżowanie tenisa i badmintona – proponują w rejonie portu budowę zadaszonych kortów. W sezonie 2018-2019 nad Wisłą pojawił się już tymczasowy kort, który cieszył się popularnością przez całą dobę.

Na skwerze Kahla brakuje infrastruktury do wypoczynku i zabawy dla dzieci i młodzieży, to dotyczy również całej tej części Powiśla. Naturalny plac zabaw może stać się uzupełnieniem infrastruktury rekreacyjnej nabrzeży Wisły.

Jest też całkiem nowy pomysł - ławki fotowoltaiczne z funkcją ładowania sprzętu elektronicznego. Ławki na bulwarze mają być zasilane za pomocą modułów słonecznych, więc będzie możliwość ładowania telefonów zieloną energią.

Zgłoszono też projekt huśtawek zlokalizowanych na centralnym odcinku Wisły, na których będzie można się bujać patrząc na Wisłę. Huśtawki mają zostać wyposażone w system nagłośnieniowy, który pozwoli na odsłuchiwanie podcastów o tematyce historycznej, varsavianistycznej i przyrodniczej.

Na zielono

Pomysłodawcy pamiętają też o nadrzecznej zieleni. Jednym z ciekawszych pomysłów jest rewitalizacja leśnej plaży. Na gocławskim odcinku wiślanego brzegu, na wysokości ul. Bronowskiej miałyby stanąć ławki, stoliki i tablice informacyjne Plaży Leśnej.

Ambitnym zielonym pomysłem jest zakrzewienie i zadrzewienie okolic rzeki na Solcu i Saskiej Kępie – w okolicy najpopularniejszych dojść nad Wisłę.

Na wesoło

Okolice mostu Świętokrzyskiego to nietypowa nadwiślańska przestrzeń, która w ostatnich latach w sposób nieoczywisty zaczęła być eksploatowane artystycznie.

Tęcza jest interesującym i niezwykle rzadkim zjawiskiem pojawiąjącym się w przyrodzie. Za sprawą jednego z pomysłów, spacerowicze i turyści będą mieli okazję zetknąć się z nią także nad Wisłą. Pomysł na wodno-świetlny hologramem może stać się atrakcją i symbolicznym miejscem spotkań.

Wisła to miejsce i na rekreację, i na spacer, i na zabawę. Różnorodność pomysłów pokazuje, jak odmienne potrzeby można spełnić nad rzeką. Jest takie powiedzenie, że „po wszystkim spotkamy się i pójdziemy razem na spacer”. Proponuję, żeby to był wspólny spacer nad Wisłą – mówi Jan Piotrowski.

Pomysły do budżetu obywatelskiego 2023 poddawane są obecnie weryfikacji merytorycznej i formalnej. W czerwcu zostaną poddane pod głosowanie warszawiaków i warszawianek. W przyszłym roku zwycięskie propozycje zostaną zrealizowane.