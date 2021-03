Nowe przedszkole na wrocławskich Złotnikach prawie gotowe

Trwają odbiory techniczne nowego przedszkola dla 200 dzieci przy ul. Dębickiej na Złotnikach. Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł. W projekcie zastosowano proekologiczne rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii.





REKLAMA

Jak podaje wrocławski magistrat, w nowym przedszkolu pojawi się osiem oddziałów z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi, salą do zajęć ruchowych i pełną kuchnią zapewniającą wyżywienie dla dzieci.

Wokół przedszkola zbudowano chodniki, 12 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, zatokę postojową na dwa auta oraz place zabaw dla dzieci. Wiata parkingowa dla rowerów pomieści 20 jednośladów. Elementem inwestycji jest również wiata śmietnikowa na sześć kontenerów.

– Placówka będzie miała osiem grup, do których chodzić będzie 200 dzieci. Dodatkowo sale do zajęć terapeutycznych, logopedycznych oraz zajęć ruchowych z funkcją auli. W przedszkolu znajdą się też: sanitariaty, szatnie, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze – napisał na facebooku Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Przy budowie jednokondygnacyjnego przedszkola przy ul. Dębickiej zastosowano proekologiczne rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Na dachu budynku zamontowano m.in. powietrzną pompę ciepła o mocy nominalnej 17,1 kW do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Z kolei instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,6 kW ma zapewnić elektryczną samowystarczalność. Zbudowano też pięć betonowych zbiorników o łącznej pojemności 50 m³ do wykorzystania deszczówki przy podlewaniu roślin. Nasadzonych zostanie 16 drzew (klon pospolity), krzewów (pięciornik krzewiasty) oraz pojawią się trawy ozdobne. Przedszkole zbudowano na działce o powierzchni 6 540 m kw., z czego powierzchnia całkowita obiektu to 1 647 m kw., a użytkowa 1 420 m kw. Wykonawcą inwestycji była firma Berger Bau Polska Sp. z o. o. Łączny koszt wyniósł 9 095 248,60 zł.

Źródło: Wrocław.pl