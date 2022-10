Nowe przystanki i wiadukty na kolejowej trasie do lotniska Katowice Airport

Trwa odbudowa i budowa kolejowej trasy Tarnowskie Góry – Zawiercie postępuje zgodnie z harmonogramem. Powstają nowe perony, przejścia podziemne i ścieżki rowerowe.

Dostęp do kolei zwiększy stacja Pyrzowice Lotnisko i nowe przystanki: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów.

Wygodne podróże zapewnią nowe perony na stacjach: Tarnowskie Góry, Siewierz i Poręba oraz nowy peron w Zawierciu.

Wszystkie perony będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Ważnym elementem inwestycji jest stacja Pyrzowice Lotnisko w sąsiedztwie portu lotniczego Katowice Airport. Na stacji są konstrukcje dwóch peronów. Widać przejście podziemne i pochylnię, którym podróżni będą przechodzić w stronę portu lotniczego. Położono trzy nowe tory. W Pyrzowicach nad drogą (DW 913) jest już nowy wiadukt kolejowy, który zastąpi przejazd. Pod wiaduktem będzie droga, chodnik i ścieżka rowerowa.

Od Tarnowskich Gór do Siewierza układany jest tor. Powstają bezkolizyjne skrzyżowania. Wybudowany jest wiadukt kolejowy w Miasteczku Śląskim nad drogą (DW 908). Podobny obiekt jest nad autostradą A1. W listopadzie ruch pociągów towarowych zostanie przywrócony do obsługi dwóch bocznic na stacji Siewierz od strony Tarnowskich Gór. Pozwoli to na przeniesienie frontu robót na odcinek Siewierz – Zawiercie.

Stacja Siewierz, fot. Szymon Grochowski, mat. PKP PLK

Wybudowano już perony na stacji Siewierz. Również na przystankach Miasteczko Śląskie Centrum i Mierzęcice widać nowe perony. Powstaje lokalne centrum sterowania w Siewierzu, z którego dyżurni będą kierowali ruchem na całej linii. Gotowe są mosty nad rzekami Szeligowiec i Jordan.

Na stacji Zawiercie powstał nowy peron nr 3, który będzie połączony z istniejącym przejściem podziemnym. Windy ułatwią podróżowanie osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wygląd wiaty nawiązuje do wiat na czynnych peronach. Będą ustawione ławki oraz zamontowane oświetlenie i nagłośnienie. Czytelne oznakowanie ułatwi komunikację. Bezpieczeństwo zapewni monitoring. Zakończyły się prace torowe na łącznicy oraz na moście.

Stacja Zawiercie, fot. Szymon Grochowski, mat. PKP PLK

Wartość zadania „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” to 660 mln zł netto, dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 500 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest w IV kwartale 2023 roku.