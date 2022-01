Nowe przystanki i zmodernizowane perony na trasie Skawina – Kraków

Na zmodernizowanej trasie Skawina – Kraków pasażerowie korzystają z nowych przystanków i przebudowanych, wyższych peronów. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się mogą korzystać z wind, pochylni i ścieżek naprowadzających. Zapewniono wiaty i ławki oraz czytelne oznakowanie.

Pasażerowie kolei na zmodernizowanej trasie Skawina – Kraków od 12 grudnia skorzystali z ponad 800 połączeń. Ofertę 20 minutowej podróży pociągiem zapewniają m.in. nowe przystanki Kraków Opatkowice i Skawina Jagielnia oraz przebudowane perony i windy. Inwestycję służąca rozwojowi kolei zrealizowały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za przeszło 250 mln zł.

Od 12 grudnia pociągiem podróżujemy ze Skawiny do Krakowa w ok. 20 minut. Od wprowadzenia nowego rozkładu było już przeszło 800 kursów. Na trasie podróżni mają dodatkowy dostęp do kolei – nowe przystanki Kraków Opatkowice i Skawina Jagielnia. Przebudowano stacje Kraków Bonarka, Skawina i Podbory Skawińskie, a także przystanki Kraków Sidzina i Skawina Zachodnia.

Podróżni łatwiej wsiadają do pociągów z wyższych peronów. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się mogą korzystać z wind, pochylni i ścieżek naprowadzających. Takie rozwiązania zastosowały Polskie Linie Kolejowe przy kładkach i przejściach podziemnych. Dojścia do pociągów i perony są oświetlone. Zapewniono wiaty i ławki oraz czytelne oznakowanie.

Nowe nastawnie i urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz zabezpieczenia na przejazdach zwiększyły poziom bezpieczeństwa. Na modernizowanym odcinku wymieniono tory, rozjazdy i sieć trakcyjną.

PLK zmodernizowały linię kolejową łączącą Kraków Płaszów z Podborami Skawińskimi za przeszło 250 mln zł. To projekt szczególnie korzystny dla rozwoju połączeń regionalnych i aglomeracyjnych.