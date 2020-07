Nowe przystanki między Lubartowem a Parczewem

Jesienią PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku Lubartów – Parczew rozpoczną przebudowę peronów, torów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Inwestycja będzie współfinansowana w ramach RPO Województwa Lubelskiego. Jej zakończenie planowane jest na drugie półrocze 2021 r.

Prace na odcinku Lubartów - Parczew to kolejny etap inwestycji, która klientom kolei zapewni atrakcyjne, wygodniejsze i bezpieczniejsze podróże z Lublina w stronę Łukowa.

Dwa nowe przystanki w Laskach i Berejowie zwiększą dostęp do kolei. Zaplanowane blisko miejscowości nowe perony będą oświetlone, wyposażone w wiaty i czytelne oznakowanie. Podobnie jak wszystkie nowe i modernizowane obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Zmodernizowana zostanie stacja Parczew oraz przystanki: Pałecznica, Brzeźnica Bychawska, Tarło, Gródek, Zabiele, Parczew Kolejowa, Ciecierzyn. Na odcinku z Lubartowa do Parczewa, w tym na stacji Parczew, wymienione zostaną tory i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Remont obejmie także mosty i wiadukty. Wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego zapewni 13 zmodernizowanych przejazdów drogowo-kolejowych. Po zakończeniu inwestycji prędkość pociągów osobowych na trasie zostanie zwiększona do 120 km/h.

Szeroki zakres prac będzie wymagał wstrzymania ruchu pociągów na objętych robotami odcinkach linii. Dlatego pierwsze działania wykonawcy przewidziano we wrześniu, gdy dostępne będzie dwutorowe połączenie na modernizowanej trasie Lublin - Dęblin. Na trasie na czas prowadzenia prac przewoźnicy wprowadzą zastępczą komunikację autobusową.

Przebudowa trasy z Lubartowa do Parczewa, to kolejny etap prac na linii z Lublina do Łukowa (linia kolejowa nr 30). W roku 2017 wykonano prace na odcinku Parczew - Łuków. Przeznaczono na nie prawie 100 mln zł netto. Dzięki inwestycji zmodernizowano 52 km linii. Prace objęły także perony w Parczewie i Radzyniu Podlaskim oraz obiekty inżynieryjne.

Wartość projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów - Parczew” to 89,9 mln zł netto. Projekt przewidziany jest do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Zakończenie inwestycji planowane jest na drugie półrocze 2021 r.