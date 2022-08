Nowe przystanki na linii Ostrołęka – Chorzele. Trasa powraca po 22 latach

Postępują prace na linii Ostrołęka – Chorzele, w ramach których powstały nowe przystanki. Trasa jest reaktywowana po 22 latach.

Postępują prace na linii Ostrołęka – Chorzele. Na moście kolejowym nad Narwią jest już ułożony tor i przygotowane chodniki.

Na stacji w Ostrołęce instalowana jest nowa sieć trakcyjna.



Na moście nad Narwią wykonano m.in. chodniki dla pieszych.

Na moście kolejowym nad Narwią w Ostrołęce ułożono podkłady i szyny na tłuczniu. Kolejno tor będzie podbijany, zgrzewany i szlifowany. Wykonano także chodniki dla obsługi i pieszych. Most na Narwi to największy obiekt na około 60 km odcinku linii Ostrołęka – Chorzele. Przeprawa ma 245 metrów długości.

Most kolejowy nad Narwią, fot. Szymon Grochowski, mat. PKP PLK

Gotowe są już perony w Ostrołęce, Parciakach i Raszujce. Prace przeniosły się na stacje Grabowo, Jastrząbka, Chorzele oraz przystanki - Nowa Wieś, Zabiele Wielkie, Olszewka. W tych lokalizacjach ustawione są ścianki peronowe.

Na stacji Ostrołęka montowana jest sieć trakcyjna. W nowo wybudowanym Lokalnym Centrum Sterowania układane są instalacje. Po wykonaniu prac wykończeniowych, będą tam zamontowane nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Modernizowany przystanek kolejowy Raszujka, fot. Szymon Grochowski, mat. PKP PLK

Reaktywacja po 22 latach

Prace pomiędzy Ostrołęką a Chorzelami zaplanowano do połowy 2023 roku. Ostatni pociąg na tej linii pojechał w czerwcu 2001 roku. Średnia prędkość na linii wynosiła 35 km/h, a podróż zajmowała około 1 godziny i 40 minut. Po zakończeniu modernizacji, linia będzie dostosowana do prędkości 120 km/h (80 km/h dla pociągów towarowych). Czas przejazdu z Ostrołęki do Chorzel przewidywany jest na około 50 minut dla pociągów regionalnych.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele” ma wartość około 347 mln zł i ubiega się o częściowe finansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.