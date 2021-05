Nowe przystanki, zmodernizowane perony i odnowiony most na trasie Lublin-Łuków

Na odcinku Lubartów – Parczew na linii Lublin – Łuków trwają prace mające zwiększyć dostępność kolei. Są już nowe przystanki, zmodernizowane perony i odnowiony most.

Półmetek przekroczyła przebudowa peronów i torów na odcinku Lubartów – Parczew na linii Lublin – Łuków.

Nowe perony są na przystankach Tarło, Brzeźnica Bychawska i Pałecznica. Budowane są nowe przystanki Berejów i Laski.

Przygotowano nowe tory, wzmacniany jest dwustumetrowy most nad Wieprzem.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 90 mln zł współfinansowana jest ze środków RPO woj. lubelskiego.

W Berejowie kończy się budowa nowego przystanku. Dodatkowy przystanek będzie również w Laskach. Widać już betonowe konstrukcje peronów. Wykonawca ułoży nawierzchnię i zamontuje instalacje. Zamontowane zostaną wiaty oraz ławki. Czytelne oznakowanie i tablice z rozkładem jazdy ułatwią orientację w podroży. Nowe przystanki zwiększą dostęp do kolei na trasie Lublin – Łuków.

Na przystankach Tarło, Brzeźnica Bychawska i Pałecznica są już komfortowe perony. Wyższe perony ułatwią wsiadanie do pociągów. Wyposażono je w nowe wiaty, ławki, gabloty na rozkłady jazdy oraz czytelne oznakowanie. Zamontowano oświetlenie. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przygotowano dogodne dojścia.

Budowane są perony w Gródku i Zabielu. Gotowe są już konstrukcje obiektów. W Gródku budowane jest dojście dla podróżnych. Na przystanku Zabiele powstaje oświetlenie peronu oraz chodniki.

Na stacji Parczew prace obejmują 2 perony oraz układ torowy. Wykonano ścianki peronu wyspowego. Na przygotowanym terenie ułożono już 2 nowe tory oraz 8 rozjazdów, kontynuowane są dalsze prace torowe. Budowa nowego peronu rozpoczęła się także na przystanku Parczew Kolejowa.

– Zaawansowanie prac między Lubartowem a Parczewem na linii Lublin – Łuków nr 30 zapowiada na koniec roku powrót pociągów. Mieszkańców Powiatu Lubartowskiego i Parczewskiego z pewnością ucieszy możliwość atrakcyjnych podróży koleją m.in. z Parczewa do Lublina. Inwestycja, to również impuls do rozwoju regionu, gdyż zwiększone możliwości kolejowej trasy pozwolą na sprawny przewóz towarów – powiedział Piotr Kaliszewski, asystent wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela.

Dwustumetrowy most nad Wieprzem w Lubartowie jest remontowany. To największa i najważniejsza przeprawa kolejowa na odcinku Lubartów – Parczew. Wzmacniana jest konstrukcja mostu. Kończy się remont podpór i przyczółków. Stalowa kratownica pokryta została powłoką antykorozyjną. Na moście zostanie ułożony nowy tor.