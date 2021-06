Nowe Rondo Dmowskiego w Warszawie. Przetarg rozstrzygnięty!

Rondo Dmowskiego w Warszawie zmieni się. Przejścia dla pieszych, przebudowane przystanki tramwajowe, przejazdy rowerowe i kilka tysięcy roślin – tak najważniejsze elementy przebudowy jednego z najważniejszych skrzyżowań w stolicy. ZDM wybrał najlepszą ofertę w przetargu na wykonanie tych prac.

Wszystko wskazuje na to, że Zarząd Dróg Miejskich podpisze umowę z firmą Balzola Polska Sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu, opiewającą na 11 mln 42 tys. zł brutto. Dzięki temu miasto może zaoszczędzić ponad 3 mln zł, ponieważ na realizację inwestycji zarezerwowało 14 mln 306 tys. zł.

W pokonanym polu Balzola pozostawiła siedmiu oferentów. Zadania chciały się podjąć inne firmy, które od lat działają na rynku budowlanym: Adrog, AWE, Planeta, Rokom, Strabag Polska, Mabau i jako konsorcjum spółki Altor oraz Delta. Ostatecznie wybrano tę, która w zeszłym roku bardzo sprawnie przebudowała al. Jana Pawła II wraz z rondem Czterdziestolatka. Wykonawca będzie miał 6 miesięcy na przeprowadzenie prac, od dnia podpisania umowy.

Rondo Dmowskiego stanie się miejscem dostępnym. Osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, opiekunowie z maluchami w wózkach wygodnie i bezpiecznie przedostaną się na drugą stronę jezdni, a pasażerowie nie będą musieli schodzić do podziemi, by wydostać się z przystanku.

W ramach zmian wokół ronda zostaną wyznaczone cztery przejścia dla pieszych z azylami między jezdniami. Wszystkie przejścia dla pieszych poprowadzą na przedłużone i poszerzone przystanki tramwajowe, Wejście na perony ułatwią pasażerom łagodne rampy. Istniejące przejście podziemne nie zniknie, bo mieszczą się w nim liczne sklepy i punkty usługowe.

Na rondzie i wokół niego zostanie posadzonych ponad 20 tys. roślin. Nowe drzewa (platany, dęby i lipy) pojawią się m.in. na wyspie ronda i na wysepkach przy przystankach tramwajowych. 58 drzew zostanie posadzonych w gruncie, w specjalnych skrzyniach pozwalających na ich łatwe przesadzenie, gdy za kilka lat rozpocznie się przebudowa linii średnicowej. Pojawi się też kilkanaście gatunków krzewów, bylin i innych roślin. Łączna powierzchnia przeznaczona pod nasadzenia to aż 6,6 tys. m kw.

Nowe Centrum Warszawy

Zmiany w rejonie Ronda Dmowskiego to jeden z elementów Nowego Centrum Warszawy, zapowiedzianego przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Program jest konsekwentnie realizowany. Trwa przebudowa tzw. placu Pięciu Rogów i wspomnianej zachodniej strony ul. Marszałkowskiej w rejonie pl. Defilad, gdzie powstaje droga dla rowerów, a po zakończeniu jej budowy zostanie nasadzona nowa zieleń. Kilka dni temu wybrano w przetargu firmy, które sporządzą projekt wykonawczy dotyczący przebudowy ul. Marszałkowskiej na odcinkach na południe (do pl. Konstytucji) i na północ (Królewska – pl. Bankowy) od ronda Dmowskiego. Również kilka dni temu ogłoszono przetarg na zaprojektowanie nowego wyglądu Al. Jerozolimskich na fragmencie od ronda Czterdziestolatka do ronda de Gaulle’a i dalej do wjazdu na wiadukt mostu Poniatowskiego. W ubiegłym roku kompleksową zmianę przeszedł centralny odcinek al. Jana Pawła II wraz z rondem Czterdziestolatka. Trwa też konkurs na koncepcję zagospodarowania ul. Chmielnej.