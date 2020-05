Nowe stare ławki w Gdyni

Gdyński Zarząd Dróg i Zieleni utrzymuje 2 563 ławki na terenie całego miasta, a dzięki inicjatywie kierowców z Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej liczba ta powiększy się, możemy przeczytać na portalu gdynia.pl.

Pandemia koronawirusa spowodowała izolację i zmusiła mieszkańców do pozostania w domach. Jednak część pracowników gdyńskich firm nadal regularnie uczęszcza do pracy. Wymogi i obostrzenia m.in. do zachowania 2-metrowego dystansu spowodowała też zmiany na terenie zakładów pracy. Aby utrzymać wymagane odległości pomiędzy pracownikami szczególnie podczas przerw w pracy, Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej wpadł na niecodzienny pomysł. Zmodernizował nieużywane i zniszczone ławki, które przekazał im gdyński ZDiZ. Teraz nowo wyremontowane ławki służą nie tylko kierowcom na bazie PKA, ale i mieszańcom dzielnicy Pogórze.

- To modelowy przykład współpracy na linii jednostki miejskie - rady dzielnic. Dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników PKA, mieszkańcy będą mogli korzystać ze świeżo odnowionych ławek. Cieszę się bardzo, że dyrektorzy miejskich spółek i radni dzielnic potrafią łączyć siły dla dobra gdynian, nawet w niełatwym czasie pandemii – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Obecnie na terenie bazy PKA przy ul. Platynowej 19 na Pogórzu znajduje się 8 zmodernizowanych ławek, z czego 5 z nich aktywnie wykorzystują pracownicy.

- W pierwszej kolejności chcieliśmy zadbać o zachowanie bezpiecznych stref podczas przerw naszych kierowców. Niestety na terenie naszej bazy nie posiadaliśmy wystarczającej ilości ławek. Postanowiliśmy więc pozyskać z ZDiZ zniszczone i nieużywane ławki. Następnie własnymi siłami doprowadziliśmy je do pierwotnego stanu i teraz wyglądają jak nowe, a co najważniejsze są chętnie wykorzystywane przez naszych pracowników. Kilka ławek z charakterystycznym logo PKA postanowiliśmy przekazać mieszkańcom Pogórza. Zostały ustawione wzdłuż ul. płk. Dąbka – wyjaśnia Lech Żurek, Prezes PKA.

W uzgodnieniu z Radą Dzielnicy Pogórze ławki zamontowano przy ciągu pieszym na ul. Dąbka, w okolicach Galerii Szperk. Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Pogórze, pani Agnieszka Pstrągowska, nie kryje radości – Jeżdżąc na rowerze wzdłuż ulicy płk. Dąbka zauważyłam, że rozstawione tam ławki znajdują się w dużych odległościach. Dlatego też trzy nowe ławki idealnie wypełnią tę przestrzeń. Będą doskonałym i wygodnym miejscem wypoczynku dla seniorów, osób robiących zakupy oraz spacerowiczów.

Teraz gdyński Zarząd Dróg i Zieleni zadba o ustawienie koszy na odpady przy każdej nowo zamontowanej ławce.

Autor: Hanna Wyszyńska