Nowe stojaki na rowery i słupki wygradzające na ulicach Gdańska

Nowe stojaki na rowery i słupki wygradzające pojawią się na ulicach gdańskiego Wrzeszcza, informuje Gdansk.pl.

Rower staje się wśród gdańszczan coraz popularniejszym środkiem transportu. Z myślą o wielbicielach dwóch kółek końca listopada na wniosek Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, zamontowanych zostanie 25 nowych stojaków na rowery.

Stojaki na rowery pomogą w dogodnym zaparkowaniu jednośladu, a słupki utrudnią parkowanie samochodów na chodnikach czy trawnikach.

We Wrzeszczu Dolnym ustawionych zostanie 67 słupków blokujących. Pojawią się one na skrzyżowaniu ulic Lelewela i Grażyny, a także na ulicach: Białej, Waryńskiego, Mickiewicza (rejon ul. Próżnej, Mierosławskiego i Kubacza), Kościuszki 47 i 63a oraz na al. Hallera 54-56

We Wrzeszczu Górnym nowych słupków przybędzie łącznie 75. Ustawione zostaną one na al. Grunwaldzkiej (przy drodze rowerowej na wys. Galerii Bałtyckiej oraz wzdłuż przystanku autobusowego przy Manhattanie), na ul. Dmowskiego (w rejonie dworca PKP oraz na wysokości posesji nr 12), na ul. Jaśkowa Dolina (przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza oraz przy siedzibie GAiT), na ul. De Gaulle’a (wzdłuż zjazdu do posesji nr 8), na ul. Sobótki (przy skrzyżowaniu z ul. Kossaka) oraz na ul. Partyzantów 18 i 49.