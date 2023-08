Nowe urządzenia zapewnią lepszą informację na liniach do Wisły i Cieszyna

Na stacjach i przystankach na liniach kolejowych do Wisły i Cieszyna pojawi się lepsza informacja dla podróżnych. W planach są nowy system dźwiękowy, wyświetlacze i zegary.

REKLAMA

Będzie lepsza informacja dla podróżnych na liniach kolejowych do Wisły i Cieszyna.

Nowe zegary, wyświetlacze i system dźwiękowy będą ułatwiać podróże koleją na stacjach i przystankach między Skoczowem a Cieszynem i między Goleszowem.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi na nowy system urządzeń.

Na stacjach i przystankach między Skoczowem a Cieszynem i między Goleszowem a Wisłą podróżni zyskają lepszą informację o kursowaniu pociągów. Zegary i komunikaty dźwiękowe ułatwią podróże. Na stacji Cieszyn będą wyświetlacze. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi na nowy system urządzeń. Realizację zadania zaplanowano ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Stacja Wisła Uzdrowisko, fot. Katarzyna Głowacka, mat. PKP PLK

Podróżujący pociągiem z Katowic w Beskid Śląski skorzystają z dodatkowych ułatwień. Na stacjach i przystankach od Skoczowa do Cieszyna i od Goleszowa do Wisły Głębce przewidziano montaż systemu do emisji dźwiękowych komunikatów. Zainstalowane zostaną także zegary. Planowana jest też zabudowa czujników ruchu pociągów, koniecznych do zapewnienia prawidłowego działania elementów systemów dynamicznej informacji pasażerskiej.

W stacji Cieszyn będą dodatkowo wyświetlacze, zawierające wizualne informacje o najbliższych pociągach. Montaż monitoringu w Cieszynie zwiększy bezpieczeństwo podróżnych. Nowe rozwiązania podnoszą poziom obsługi podróżnych i zachęcają do korzystania z kolei.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły dwa przetargi na zadania „Zaprojektowanie, dostawa i zabudowa urządzeń Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Cieszyn” oraz „Zaprojektowanie, dostawa i zabudowa urządzeń Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na linii kolejowej nr 191 na odcinku Goleszów – Wisła Głębce” w ramach projektu „Zabudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – Etap I”, realizowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2024-2025.

W sierpniu PLK SA ogłosiły też przetarg na nowy system urządzeń między Chybiem a Skoczowem.

W grudniu 2022 roku PLK SA zakończyły prace, dzięki którym szybko i komfortowo dojedziemy pociągiem w Beskid Śląski. Dostęp do kolei zwiększyły nowy przystanek Ustroń Brzegi i przebudowane perony m.in. w Skoczowie, Goleszowie, Cieszynie, Ustroniu Polanie i Wiśle Uzdrowisko. Projekt o wartości 460 mln zł, dofinansowany ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego, obejmował linie od Chybia przez Skoczów do Cieszyna i Wisły Głębce.