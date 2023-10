Nowe wiadukty, mosty i przejścia dla zwierząt... A-18 zrealizowana przed czasem

Autostrada A-18, jedna z głównych dróg w Polsce, została ukończona i oddana do użytku miesiąc przed planowanym terminem. W ramach inwestycji powstały m.in. nowe wiadukty, mosty, a także przejścia dla zwierząt.

Budimex zakończył miesiąc przed terminem oraz oddał do użytku autostradę A-18 na odcinku od Iłowy do granicy ‎województwa lubuskiego i dolnośląskiego. To jedna z głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym dzięki połączeniu Ukrainy, Słowacji i południowej Polski z Dreznem i Berlinem.‎

Inwestycja polegała na kompleksowym dostosowaniu DK18 do parametrów autostrady.‎ W zakres inwestycji weszła przebudowa Węzła Iłowa, a także budowa 5 obiektów mostowych, w tym 2 wiaduktów, 1 mostu i 2 przejść dla zwierząt.‎ Na potrzeby budowy samej nawierzchni zużyto ok. 85 tys. m3 betonu. ‎Wartość kontraktu wyniosła 209,7 mln zł brutto.

Realizowana przez Budimex przebudowa dotyczyła jezdni południowej drogi krajowej nr 18 wraz z ‎jej otoczeniem i miała na celu ich ‎‎dostosowanie do obowiązujących standardów sieci drogowej UE oraz ‎‎poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.‎

Prace podczas przebudowy polegały głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni i dostosowaniu nośności drogi do normatywnego obciążenia, przy uwzględnieniu prognozowanego natężenia.

Podczas realizacji inwestycji udało się powtórnie wykorzystać blisko 29 tys. m3 materiału pochodzącego z rozbiórki istniejącej nawierzchni betonowej. Materiał został odpowiednio przygotowany, a przekrusz został zużyty do wykonania podbudowy zasadniczej z betonu cementowego. Zarówno podbudowa zasadnicza jak i nawierzchnia betonowa w znaczącym stopniu ‎została wyprodukowana i wykonana siłami własnymi.

Droga krajowa nr 18 jest zlokalizowana w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym. Łączy ona Autostradę A-4 z przejściem granicznym w Olszynie. ‎Starą drogę krajową nr 18, wybudowali Niemcy jeszcze w latach 30. XX wieku. Była ‎ona fragmentem autostrady Berlin – Wrocław.‎