Nowe wieżowce w Warszawie. To one zagęszczą skyline stolicy

Wieżowce w Warszawie od kilkunastu lat rosną jak grzyby po deszczu, zwłaszcza na tzw. biurowej Woli. Wydawać by się mogło, że pandemia, wojna w Ukrainie i inflacja skutecznie odstraszą inwestorów w kwestii budowania wież. Nic bardziej mylnego.

REKLAMA

Chopin Tower

inwestor: Ghelamco

Między ul. Grzybowską, Wronią, Łucką i Towarową na warszawskiej Woli ma powstać kolejna biurowa bryła od dewelopera Ghelamco.

130-metrowy biurowiec ma powstać w miejscu oczka wodnego na placu Europejskim, tuż obok Warsaw Spire. Jak zapowiada inwestor, akwen ma zostać przeniesiony, a po wybudowaniu Chopin Tower na placu ma być jeszcze więcej drzew, niż obecnie.

Prezentowana wizualizacja to wersja robocza. Nie znamy jeszcze ostatecznego wyglądu budynku jak i tego, kto stoi za projektem architektonicznym.

130-metrowy biurowiec ma powstać w miejscu oczka wodnego na placu Europejskim, tuż obok Warsaw Spire, fot. mat. pras.

Sobieski Tower

inwestor: Ghelamco; projekt: JEMS Architekci

W maju 2022 r. Ghelamco pokazało projekt wieżowca Sobieski Tower, który firma buduje przy placu Zawiszy w Warszawie. Budynek zaprojektowany przez JEMS Architekci ma mieć 130 metrów wysokości.

Do tej pory Ghelamco dość ostrożnie wypowiadało się o planach budowy wysokościowca na granicy Śródmieścia i Ochoty w Warszawie. Początkowo deweloper planował budowę aż 160-metrowej bryły, jednak stołeczny ratusz nie wydał zgody na taką wysokość. Obecna propozycja zaprezentowana przez radę miasta zakłada budynek niższy o 30 metrów, ale za to szerszy i o zróżnicowanych wysokościach.

W I kwartale 2023 r. obiekt uzyskał zgodę na budowę.

W maju 2022 r. Ghelamco pokazało projekt wieżowca Sobieski Tower, który firma buduje przy placu Zawiszy w Warszawie, fot. mat. pras.

Towarowa 22

inwestor: Echo Investment, AFI Europe; projekt: JEMS Architekci

Nowoczesne, przyjazne i wygodne do życia miasto z wyjątkową przestrzenią publiczną – taki już niedługo będzie kwartał Warszawy pomiędzy ul. Towarową, Pańską i Miedzianą. Powstaną tu biura, mieszkania na sprzedaż i wynajem, powierzchnie pod restauracje i punkty usługowe. Pamiątką po przemysłowej spuściźnie Woli będzie publicznie dostępny Park Słowa Polskiego z drzewami przerastającymi dawne hale produkcyjne.

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wyniesie ponad 200 tys. mkw. Najwyższym punktem inwestycji będzie 150-metrowy budynek biurowy u zbiegu ul. Towarowej i Pańskiej. Pozostałe zabudowania będą łagodnie schodzić ku południowemu wschodowi – do ul. Miedzianej, tworząc łagodne przejście między wielkomiejskim Rondem Daszyńskiego i historyczną zabudową Woli.

21 marca br. przedstawiono szczegóły warszawskiego projektu Towarowa 22. Dla Echo Investment i AFI Europe projekt ostatecznie przygotowała pracownia JEMS Architekci, fot. mat. pras.

Liberty Tower

inwestor: AT Capital Group

Przy skrzyżowaniu ul. Grzybowskiej i ul. Żelaznej docelowo powstać ma wysoka na 140 metrów wieża Liberty Tower. Inwestor AT Capital Group rozważa realizację projektu typu mixed-use z częścią komercyjną i mieszkaniową kompleksu. Na początku 2019 r. sieć Radisson Hotel Group ogłosiła, że wydzierżawiła 9 kondygnacyjne podium kompleksu pod swoją nową markę Radisson Red. Obiekt miał powstać w 2023 r., do tej pory jednak nie rozpoczęto budowy kompleksu.

Przy skrzyżowaniu ul. Grzybowskiej i ul. Żelaznej docelowo powstać ma wysoka na 140 metrów wieża Liberty Tower, fot. mat. pras.

The Bridge

inwestor: Ghelamco; projekt: UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt

Trwa budowa liczącego 174 metry wieżowca, który stanie tuż obok dawnej siedziby wydawnictwa Bellona. Oba budynki zostaną połączone wspólnym lobby. Koncepcję architektoniczną wieżowca opracowała holenderska pracownia UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt.

The Bridge zaoferuje 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. Liczący 40 pięter budynek będzie wyposażony w około 280 miejsc parkingowych oraz udogodnienia dla rowerzystów (przewidziano dla nich 147 miejsc oraz szafki i prysznice). Posiadać będzie także najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i proekologiczne.

The Bridge jako pierwszy projekt biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej otrzymał prestiżowe certyfikaty SmartScore i WiredScore, przyznawane najbardziej zaawansowanym technologicznie budynkom na świecie, fot. mat. pras.

The Bridge jako pierwszy projekt biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej otrzymał prestiżowe certyfikaty SmartScore i WiredScore, przyznawane najbardziej zaawansowanym technologicznie budynkom na świecie.

Co ważne, budynek Bellony – którego elewacja w 2016 roku została pieczołowicie odrestaurowana – będzie zachowany i połączony z wieżą. Dzięki temu powstanie symboliczny most łączący dawną architekturę z nowoczesnym budynkiem. Efektem tego połączenia będzie nietuzinkowe lobby, które zepnie oba budynki. Przewidywany termin zakończenia budowy The Bridge to koniec 2024 r.

Skyreach

inwestor: Golub GetHouse; projekt: Kuryłowicz&Associates

W 2022 r. ruszyła budowa nowego wieżowca w Warszawie. Skyreach zaprojektowali architekci z pracowni Kuryłowicz & Associates. Gmach będzie mieć 170 metrów wysokości i powstanie na Woli tuż obok hotelu Hilton.

Budynek jest uzupełnieniem zabudowy kwartału położonego u zbiegu ulic Grzybowskiej i Wroniej. Kwartał obecnie jest zabudowany trzeba budynkami wysokimi: hotelem Hilton oraz dwoma wieżami Platinum Towers. Projektowany budynek ma by ostatnim elementem zabudowy. Zamyka od strony wschodniej pierzeję placu ogólnodostępnego oraz uzupełnia pierzeję ulicy Grzybowskiej. Przestrzennie wieża ma stanowić dominantę przestrzenną dla okolicy o wysokości prawie dwa razy większej niż otaczająca zabudowa.

W 2022 r. ruszyła budowa nowego wieżowca w Warszawie. Skyreach zaprojektowali architekci z pracowni Kuryłowicz & Associates. Gmach będzie mieć 170 metrów wysokości i powstanie na Woli tuż obok hotelu Hilton, fot. mat. pras.

- Kondygnacje 2 i 3 zajmują powierzchnie usługowo-biurowe, które wykorzystane będą częściowo na funkcje uzupełniające dla części apartamentowej – fitness, bar, sale konferencyjne salon piękności dla mieszkańców. Kondygnacje powyżej 5 zajmują apartamenty o zróżnicowanej wielkości podzielone na dwie strefy obsługiwane przez dwa zestawy wind. W założeniu strefy maja być zróżnicowane pod względem standardu. Zewnętrzne elewacje dla wszystkich mieszkań są w pełni przeszklone dla uzyskania najlepszego widoku. Każde pomieszczenie wyposażone jest w otwierany panel wentylacyjny - podają na swojej stronie architekci.

Upper One

inwestor: Strabag Real Estate; projekt: Medusa Group

W listopadzie 2022 r. Strabag Real Estate ogłosił realizację w Warszawie kompleksu biurowo-hotelowego Upper One. Inwestycja powstanie u zbiegu ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II, w miejscu nieczynnego Atrium International.

Upper One dostarczy na stołeczny rynek dwa budynki oferujące 35 900 mkw. powierzchni biurowej i około 11 000 mkw. GLA przestrzeni hotelowej. W najbliższym czasie nowy projekt Strabag Real Estate będzie jedynym biurowcem w budowie zlokalizowanym w warszawskim Centralnym Obszarze Biznesu. Obiekt połączy zaawansowane technologie budynkowe i ultranowoczesną architekturę.

W listopadzie 2022 r. Strabag Real Estate ogłosił realizację w Warszawie kompleksu biurowo-hotelowego Upper One. Inwestycja powstanie u zbiegu ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II, w miejscu nieczynnego Atrium International, fot. mat. pras.

Upper One będzie wyróżniać rzeźbiona światłem, asymetryczna fasada, pulsująca ruchem pięciu przeszklonych wind. Obiekt połączy zaawansowane technologie budynkowe i ultranowoczesną architekturę. Zielona strefa odpoczynku oraz amfiteatr na patio nowej inwestycji stworzą miejsce do relaksu i organizacji wydarzeń kulturalnych, co pozwoli zintegrować lokalną społeczność w nowych przestrzeniach publicznych. W Upper One zaprojektowano nowatorski w inwestycjach biurowych w Polsce system geotermii, czyli odnawialne, proekologiczne i ekonomiczne źródło energii do ogrzewania i chłodzenia budynku. Autorem projektu jest pracownia Medusa Group.

Inwestor otrzymał już pozwolenia na rozbiórkę i budowę. Pierwszym krokiem w realizacji projektu będzie demontaż i wyburzenie biurowca Atrium International – prace rozpoczną się w I kwartale 2023 roku.

Projekt, zakładający budowę 34-kondygnacyjnego wysokościowca i 17-kondygnacyjnego hotelu, zostanie oddany do użytkowania w 2026 roku.

Roma Tower

inwestor: BBI Development

BBI Development od kilku lat stara się zrealizować projekt Roma Tower, który ma powstać przy ul. Poznańskiej, na rogu ulicy Emilii Plater w Warszawie. Na działce po dawnej stacji benzynowej ma powstać ponad 60 tys. mkw. powierzchni, głównie biurowej. Roma Tower będzie mieć 170 metrów wysokości.

7 marca br. spółki współkontrolowane przez BBI Development, tj. PW i Newco zawarły aneks do umowy przedwstępnej przeniesienia nieruchomości, na której realizowany jest projekt Roma Tower.

BBI Development od kilku lat stara się zrealizować projekt Roma Tower, który ma powstać przy ul. Poznańskiej, na rogu ulicy Emilii Plater w Warszawie, fot. mat. pras.

Na podstawie dokumentu, postanowiono, że przeniesienie przedmiotowej nieruchomości ze spółki PW do Newco winno nastąpić w maju 2023 roku, co oznacza, że pierwotny termin został odroczony o ok. 3 miesiące.

Obiekt od lat wzbudza kontrowersje. Pierwsze wybuchły jeszcze przed nazwaniem inwestycji, po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia Południowego w 2017 r., który dopuścił budowę pięciu wieżowców o wysokości 170-235 metrów w ocalałej od wojny części centrum, gdzie dominuje kameralna, niska zabudowa. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze sprzeciwili się temu pomysłowi argumentując swoje stanowisko niedopasowaniem brył do otoczenia, wyburzeniem zabytkowym obiektów, a także możliwym zanieczyszczeniem powietrza i wycinką drzew.

Studio

inwestor: Skanska; projekt: Arrow Architects, Grupa 5 Architekci

Na warszawskiej Woli, pomiędzy stacjami metra Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ, trwa realizacja nowej inwestycji Skanska.

Studio, bo tak nazywa się kompleks biurowy, o którym mowa dostarczy łącznie ok. 43 000 mkw. GLA powierzchni najmu. To kolejny projekt szwedzkiego dewelopera w centrum biznesowym Warszawy. W Studiu przewidziano 286 miejsc parkingowych oraz 285 miejsc dla rowerów. Tak, jak we wszystkich budynkach Skanska, dla rowerzystów przygotowano rozbudowaną infrastrukturę ułatwiającą komfortowy dojazd do pracy. W sąsiedztwie kompleksu znajduje się sieć zrewitalizowanych ścieżek rowerowych, stacje roweru miejskiego, jak również liczne przystanki autobusowe i tramwajowe. Odległość od stacji metra Rondo Daszyńskiego oraz stacji Rondo ONZ to zaledwie kilka minut pieszo.

Na warszawskiej Woli, pomiędzy stacjami metra Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ, trwa realizacja nowej inwestycji Skanska., fot. mat. pras.

Studio zmieni wizerunek kolejnego kwartału warszawskiej Woli. W ramach inwestycji powstanie ogólnodostępna przestrzeń miejska z całoroczną roślinnością i mała architekturą. Plac zapewni długo oczekiwanie połączenie pomiędzy ulicami Prostą i Łucką oraz Fabryką Norblina. Ten nowy fragment miasta dzięki szerokiemu wachlarzowi usług będzie nie tylko miejscem pracy, ale również relaksu.

Vibe

inwestor: Ghelamco; projekt: PIG Architekci

Vibe – tak nazywa się nowy projekt Ghelamco, którego budowa rozpoczęła się w październiku 2022 r. w samym sercu biznesowego centrum Warszawy, na Woli. Kompleks stanowić będą dwa niezależne budynki. Pierwszy z nich, 11-piętrowy budynek narożny u zbiegu ulic Towarowej i Kolejowej, zostanie oddany do użytku jako pierwszy w I kw. 2024 roku i zaoferuje 15 tys. mkw. powierzchni najmu. W drugim etapie inwestycji, planowanym na koniec 2025 r., powstanie 95 m wieża, sąsiadująca ze zrealizowanym przez Ghelamco kompleksem The Warsaw HUB. Za projekt odpowiada pracownia PIG Architekci.

Nazwa projektu – VIBE – to odwołanie do energicznego i wielkomiejskiego klimatu, który panować będzie w najnowszej inwestycji Ghelamco. Po raz pierwszy w Polsce, budynek otrzyma własną, specjalnie dla niego skomponowaną audiosferę, która nada mu niepowtarzalny i osobliwy charakter, wybrzmiewający również w jego wnętrzach.

Vibe – tak nazywa się nowy projekt Ghelamco, którego budowa rozpoczęła się w październiku 2022 r. w samym sercu biznesowego centrum Warszawy, na Woli, fot. mat. pras.

Do projektu zaproszeni zostali najlepsi specjaliści z branży kreatywnej i muzycznej, którzy wsparli w tym procesie zespół dewelopera. Do skomponowania audiosfery VIBE’a, która stanie się symbolem nowej inwestycji Ghelamco, zaproszony został znany polski kompozytor, producent i sound designer, Wojciech Urbański.

Na całość kompleksu składać się będzie również obszerny, ogólnodostępny skwer miejski z pasażem między budynkami i wolnostojącym pawilonem.